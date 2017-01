Stimmen: "Darüber müssen wir reden"

Markus Gisdol will ein ernstes Wörtchen mit "Sünder" Albin Ekdal reden

Zufriedene Gesichter auf Schalke und in Darmstadt, Erleichterung in Dortmund, Enttäuschung und Wut in Hamburg: Nach den Samstagspielen der Bundesliga fallen die Reaktionen gemischt aus. Die Stimmen zum Spieltag:

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): "Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass viele Dinge heute gegen uns gelaufen sind. Vom Resultat her ist es extrem bitter, aber wir können auch positive Dinge aus dem Spiel herausziehen. Wir haben mit Herz und Leidenschaft gefightet. Diese Prinzipien sollten wir mit voller Überzeugung weiter auf den Platz bringen."

Thomas Tuchel...

... zum Spiel: "Wir haben sehr gut begonnen und es da schon verpasst, mit zwei Toren in Führung zu gehen. Bis zum Schluss haben wir dann eine Vielzahl von hochkarätigen Konterchancen ganz schlampig ausgespielt. Deshalb hatten wir niemals Ruhe in diesem Spiel. Das hat uns natürlich sehr geärgert. Auf der anderen Seite überwiegt ganz klar die Freude, dass wir auch mal dreckig gewonnen haben."

... zur Torwartfrage: "Wenn Roman Bürki fit ist, dann steht er im Tor."

Roman Weidenfeller zur Frage, ob er seinen Platz freiwillig für Roman Bürki räumen wolle: "Nö! Ich denke, dass ich heute gut gespielt habe. Es gibt keinen Grund, irgendetwas zu ändern. Wir haben gewonnen und jetzt muss der Trainer alleine entscheiden."

Clemens Fritz: "Wir haben nicht viel zugelassen, bis zum Schluss gefightet und den Dortmundern alles abverlangt. Leider haben wir nichts Zählbares mitgenommen."

Fin Bartels: "Es ist ärgerlich, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben, aber wir müssen uns an der Leistung aufrichten. Jetzt kommen die Bayern, da wollen wir genauso auftreten."

Schalke 04 - FC Ingolstadt 1:0

Markus Weinzierl: "Ich bin unheimlich froh, dass wir gewonnen haben. Wir haben nicht gut gespielt, vor allem in der ersten Hälfte haben wir uns im Spielaufbau schwer getan. In der zweiten Halbzeit ist es mit den Einwechselungen von Burgstaller und Avdijaj besser geworden, wir haben zwei 100-Prozentige liegen gelassen. Es hat nach einem 0:0 ausgesehen, ehe wir in der Nachspielzeit noch Glück hatten. Wir nehmen zur Kenntnis, dass wir uns steigern müssen, freuen uns aber trotzdem über die drei Punkte."

Christian Heidel: "Ingolstadt hat es brutal gut gemacht und wir haben es schlecht gemacht. Das muss man einfach klar sagen."

Guido Burgstaller: "Es ist wichtig, dass wir noch gewonnen haben. Es war nicht das schönste und nicht das beste Spiel, aber das erste Spiel ist immer schwierig. Gott sei Dank habe ich den Ball noch reingemacht."

Maik Walpurgis: "Für uns ist es sehr, sehr bitter, wenn man in der Nachspielzeit noch ein Gegentor bekommt. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und hatten unsere Tormöglichkeiten. Letztendlich ist es bitter, dass wir den verdienten Punkt nicht mitnehmen."

Marvin Matip: "Wir haben es phasenweise sehr gut gemacht. Eigentlich hatten wir mindestens einen Punkt verdient. Mit dem Abpfiff das Gegentor zu kassieren, das ist ganz bitter. Mund abputzen und weitermachen."

VfL Wolfsburg - Hamburger SV 1:0

Valérien Ismaël: ""Wir haben uns in Überzahl schwer getan. Das war eine neue Situation für uns. In dieser Saison haben wir noch nicht in Überzahl gespielt. Aber am Ende haben wir aber den Bock umgestoßen und ein Tor sehr schön herausgespielt. Ich freue mich für die Mannschaft. Wir haben sehr gut gearbeitet in der Vorbereitung, und die Jungs wollen da unten raus. Mit jedem Sieg wird die Mannschaft befreiter und selbstbewusster."

Markus Gisdol: "Ich hätte nicht gedacht, dass sich Albin Ekdal so eine Gelb-Rote Karte abholt. Das geht nicht. Darüber müssen wir reden. So darf er in der Situation nicht hingehen, damit hat er der Mannschaft extrem geschadet. Wenn du über eine Halbzeit in Unterzahl spielst, kostet das viel Kraft. Nächste Woche muss, muss mit elf Mann zu Ende gespielt werden."

Mergim Mavraj: "Es passt so ein bisschen zu unserer Performance. Die Gelb-Rote Karte war total unnötig, da haben wir uns ins eigene Fleisch geschnitten. Der Konter in Unterzahl darf auch nicht passieren. Dann verlierst du halt in Wolfsburg."

Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach 0:0

Torsten Frings: "Wir haben am Anfang ein bisschen gebraucht, bis wir uns auf das Spiel eingestellt hatten. Ich hatte das Gefühl, dass wir ein wenig zu viel wollten. Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir dann ein bisschen Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Wir können mit dem Punkt super leben. Die Mannschaft glaubt wieder daran, auch gegen solche Gegner etwas holen zu können. Das ist die Message für heute."

Dieter Hecking: "Unterm Strich ist es ein 0:0, mit dem ich zufrieden sein muss, auch wenn man natürlich immer etwas mehr will. Wir sind gut reingekommen und hatten eine riesige Torchance. Es wäre natürlich ideal gewesen, da in Führung zu gehen. Am Ende war es ein Spiel, das typisch ist für diesen Gegner. Die Mannschaft muss erst wieder Vertrauen aufbauen. Dafür war das ein erster Schritt."

FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 0:2

Manuel Baum: "Wir haben es in der ersten Hälfte richtig gut gemacht, vor allem gegen den Ball. Im Spielaufbau haben wir aber die Zielstrebigkeit vermissen lassen. Nach der Halbzeit und nach dem schnellen Gegentor war es für den Kopf ein bisschen schwierig. Die Mannschaft ist zu gierig geworden, dadurch waren die Abstände zu groß. Das zweite Tor war für mich klar Abseits. Wir waren auch am Schluss zu verspielt, zu wenig konkret im Abschluss. Das müssen wir schnell abhaken."

Martin Hinteregger: "Man hat ein neues Gesicht vom FC Augsburg gesehen. So muss es weitergehen. Die ersten 30 bis 40 Minuten waren sehr gut. Wenn wir das über 90 Minuten bringen, dann kommen auch die punkte. Den Weg, den der Trainer mit uns geht, ist der richtige."

Julian Nagelsmann: "Wir sind die ersten 25 Minuten nicht so gut ins Spiel gekommen. Augsburg war sehr aggressiv. Das war nicht so ansehnlich, viel Kampf. Wir hatten zu viel Sicherheitsdenken. Das 1:0 war der Dosenöffner. Danach haben wir deutlich schneller und mutiger gespielt und verdient gewonnen."