Neapel entführt drei Punkte aus Mailand

Lorenzo Insigne traf zum frühen 1:0 für den SSC Neapel

Der SSC Neapel hat das zweite Samstagspiel in der italienischen Serie A gewonnen und sich damit weiterhin als erster Verfolger von Spitzenreiter Juventus Turin behauptet.

Die Napolitaner setzten sich im zweiten Samstagsspiel der Serie A am Abend mit 2:1 (2:0) beim AC Mailand durch und kletterten damit auf Champions-League-Platz Platz zwei.

Lorenzo Insigne (6.) und José Callejon (9.) trafen früh für Neapel, der Slowake Juraj Kucka verkürzte in der 37. Minute für die Lombarden.

Napoli verdrängte Antonio Rüdigers AS Rom mit ebenfalls 44 Punkten auf Rang drei. Spitzenreiter mit 45 Punkten ist Juventus Turin mit Weltmeister Sami Khedira. Der Rekordmeister hat aber zwei Spiele weniger absolviert.

Außerdem hat auch Borussia Mönchengladbachs kommender Europa-League-Gegner AC Florenz einen klaren Auswärtssieg gelandet. Die Mannschaft des ehemaligen Dortmunder Profis Paulo Sousa setzte sich am 21. Spieltag bei Chievo Verona mit 3:0 (1:0) durch und kletterte auf den achten Tabellenplatz.

Cristian Tello (18.), Khouma Babacar per Strafstoß (52.) und Federico Chiesa (90.+5) erzielten die Treffer für das Team aus der Toskana. Florenz trifft am 16. und 23. Februar in der Zwischenrunde der Europa League auf die Gladbacher.