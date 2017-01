Medien: Isak-Berater schon in Dortmund

Supertalent Alexander Isak wechselt wohl zum BVB

Gestern noch ein sich verdichtendes Gerücht, heute Gewissheit? Der Wechsel von "Baby-Ibrahimović" Alexander Isak zu Borussia Dortmund soll offenbar noch am Sonntag unter Dach und Fach gebracht werden. Dazu sind nach Informationen der "Bild" die Berater des 17-Jährigen angereist.

Wie das Blatt berichtet, trafen sich Bruder und Agent des Riesentalents am Morgen mit den BVB-Verantwortlichen auf der Geschäftsstelle des Klubs. Danach wechselten die Verhandlungspartner in ein nahe gelegenes Hotel. Im Laufe das Tages sollen nun letzte Einzelheiten des Deals geklärt werden.

Auch das schwedische "Aftonbladet" hatte am Samstag vermeldet, dass der deutsche Vizemeister kurz vor der Abwicklung des Transfers stehe.

An Isaks Noch-Arbeitgeber AIK Solna zahlt der BVB demnach eine Ablösesumme von knapp zehn Millionen Euro. Der Spieler will offenbar unbedingt nach Dortmund, hat für die Borussia angeblich sogar Real Madrid abgesagt.

Isak als Ramos-Nachfolger eingeplant

In Dortmund würde der schnelle, beidfüßige 1,90-Meter-Mann den Kaderplatz von Adrian Ramos übernehmen. Den Kolumbianer zieht es nach China. Der BVB erhält eine Ablösesumme von rund elf Millionen Euro für den Ersatzmann von Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang, der derzeit beim Afrika Cup weilt.

In seiner Heimat gilt Isak als legitimer Nachfolger von Superstar Zlatan Ibrahimović. In der schwedischen Liga erzielte er in der abgelaufenen Saison zehn Treffer in 24 Einsätzen für Solna. Zudem hat der Angreifer bereits zwei Länderspiele (ein Tor) auf dem Buckel.

Auch Bayern München, Paris Saint-Germain, Chelsea und Juventus sollen in der Vergangenheit die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben.