Leipzig-Youngster vor Rückkehr auf die Insel?

Oliver Burke spielt seit Sommer 2016 bei RB Leipzig

Erst im Sommer verpflichtete RB Leipzig das schottische Talent Oliver Burke von Nottingham Forest. Nun könnte es den 19-Jährigen - zumindest vorübergehend - schon wieder zurück auf die Insel ziehen.

Wie der "Daily Record" berichtet, sind die Premier-League-Klubs Crystal Palace und FC Middlesbrough heiß darauf, Burke auf Leihbasis für den Rest der Saison zu verpflichten.

Da ihr Klient bei den Sachsen überwiegend nur als Einwechselspieler zum Einsatz kommen, sollen Burkes Berater Signale ins Mutterland des Fußballs gesendet haben. Palace-Teammanager und Ex-Nationalcoach Sam Allardyce sowie sein Boro-Kollege Aitor Karanka sind offenbar darauf angesprungen.

Vor allem Karanka steht womöglich unter Zugzwang, da Offensivakteur Gastón Ramírez den Klub noch im Winter verlassen will. Der Uruguayer spielt in Middlesbrough nicht auf der von ihm präferierten Spielmacher-Position, sondern außen. An dem 26-Jährigen soll unter anderem der abgestürzte Meister Leicester City interessiert sein. Burke, der sich auf dem Flügel wohl fühlt, könnte Ramírez ersetzen.

Nationalspieler Burke wurde bei seinen 14 Einsätzen in der Bundesliga für RB 13 Mal eingewechselt. Bei seinem einzigen Startelfeinsatz am 5. Spieltag im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln erzielte er seinen einzigen Treffer für den Tabellenzweiten.