Drama! Elfer in der 98. rettet Arsenal-Sieg

Arsenal besiegt Burnley nach einer dramatischen Schlussphase

Eine Koproduktion der Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi und ein ganz spätes Tor haben den FC Arsenal in der englischen Premier League nach einer dramatischen Nachspielzeit auf den zweiten Tabellenplatz geführt.

Nach einem Eckball von Özil brachte Mustafi die Londoner beim 2:1 (0:0) gegen den FC Burnley mit einem Kopfballtor in Führung (59.). Nach dem Ausgleich durch Andre Gray (90.+3) sicherte Alexis Sánchez per Foulelfmeter in der 98. Minute den Gunners den Sieg.

"Wir haben gewonnen, aber es war sehr schwierig für uns. Burnley war gut organisiert. Sie haben einfach, aber effizient gespielt. Jede Woche und jedes Spiel ist ein großer Kampf für uns alle", sagte Arsenal-Teammanager Arsène Wenger der "BBC".

Der Franzose war nach lautstarken Protesten im Anschluss an den Ausgleichstreffer von Referee Jonathan Moss auf die Tribüne verbannt worden. Mustafi kassierte in der Schlussphase wegen Meckerns die Gelbe Karte.

Zuvor hatte der Ex-Gladbacher Granit Xhaka nach einem Foul an Stephen Ward Rot gesehen (65.) und die Gastgeber aus dem Rhythmus gebracht. Für den Schweizer war es bereits der zweite Platzverweis der laufenden Saison.

Doch für sein Team reichte es zum vierten Sieg in den letzten fünf Ligaspielen, Arsenal zog mit 47 Punkten an Tottenham Hotspur (46) vorbei.

Spitzenreiter FC Chelsea, der am Abend gegen Hull City antritt, liegt mit 52 Zählern vorne.