Atlético verpasst vierten Sieg in Folge

Antoine Griezmann (r.) stellt den 2:2-Endstand für Atlético her

Atlético Madrid hat den vierten Sieg in Folge in der Primera División verpasst. Der Achtelfinalgegner von Bayer Leverkusen in der Königsklasse musste sich bei Athletic Bilbao mit einem 2:2 (1:1) begnügen und bleibt Tabellenvierter.

⏱ 93' | 2-2 | ¡Finaaaaaal en San Mamés! Partido intenso y trabajado en el que los nuestros se llevan un punto#AthleticAtleti #AúpaAtleti pic.twitter.com/WrvjE3CKJD — Atlético de Madrid (@Atleti) 22. Januar 2017

Koke brachte die Madrilenen früh in Führung (3.). Doch Lekue (41.) und De Marcos (55.) drehten das Spiel zugunsten der Basken. Frankreichs EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann rettete den Gästen noch einen Punkt (80.).