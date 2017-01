HSV wird Halilović und Hunt nicht los

Aaron Hunt und Alen Halilović sollen den HSV verlassen

Der Hamburger SV möchte noch mindestens drei Profis im Winter loswerden. Nabil Bahoui, Aaron Hunt und Alen Halilović stehen auf der Abschussliste. Doch so langsam läuft den Hanseaten die Zeit davon.

Dabei hieß es im Fall von Halilović noch, dass nicht nur Klubs aus Spanien Schlange stehen, auch AS Rom soll Interesse gezeigt haben. Doch viel übrig geblieben ist davon nicht mehr. Die besten Chancen auf eine Leihe des im Sommer als Kroaten-Messi an die Elbe gekommenen Kickers soll zurzeit UD Las Palmas haben, der Klub aus La Liga, in dem auch Kevin-Prince Boateng spielt.

Doch noch konnten sich die Verantwortlichen nicht auf die Modalitäten einigen. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung soll der Knackpunkt in den Verhandlungen eine mögliche Kauf-Option sein, die der HSV den Spaniern nicht zugestehen will.

Dadurch, dass der FC Barcelona ebenfalls noch eine Rückhol-Klausel im Vertrag von Halilović besitzt, wird die Sache noch etwas kniffliger: Demnach könnte Barça den 20-Jährigen für eine festgeschriebene Summe von zwölf Millionen Euro im Sommer zurückholen. Bei der aktuellen Leistung des Kroaten ist dies allerdings wohl zur Zeit nahezu undenkbar.

Halilović dreht jedenfalls im Moment einsam seine Runden über den Rasen am Volksparkstadion. Eine Perspektive hat er in dieser Saison wohl nicht mehr. "Ich kann nur soviel sagen: Verletzt bin ich nicht", äußerte sich der 20-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2020 läuft, deutlich.

Türkei-Wechsel von Hunt geplatzt?

Trotzdem scheint sich bei Halilović immerhin eine Lösung anzubahnen. Bei Nabil Bahoui und Aaron Hunt sieht es noch düsterer aus. Erstgenannter hat keinerlei Angebote vorliegen. Gerüchte, dass AEK Athen am Offensivmann Interesse haben könnte, verdichteten sich nicht. Bahoui war zu Beginn des Jahres von Al-Ahli an die Elbe gekommen und konnte sich nie wirklich durchsetzen. Standen in der letzten Saison immerhin noch sechs kürzere Einsätze zu Buche, wurde der Schwede in dieser Saison nur ein einziges Mal über gut eine Stunde eingesetzt. Ein Tor gelang ihm in keinem seiner Spiele

Aaron Hunt hingegen stand laut Medienberichten aus Hamburg kurz vor einem Wechsel in die Türkei. Doch dieser scheint sich nun zerschlagen zu haben. "Das Hunt-Interesse seitens Trabzonspor ist abgekühlt", sagte Sportdirektor Jens Todt zuletzt.

Auf der Suche nach einem Sechser hat der HSV die Ruhe weg. "Wir haben noch ein paar Tage Zeit und lassen uns nicht drängen. Aber bevor wir irgendetwas Wildes oder Verrücktes machen, machen wir lieber nichts", erklärte Todt.