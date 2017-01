Reyna vor Transfer in die MLS

Yordy Reyna wird Salzburg verlassen

Der Peruaner Yordy Reyna wird Double-Gewinner RB Salzburg verlassen. Der schnelle Offensivspieler kam in der laufenden Saison kaum zu Einsätzen und wird in die Major League Soccer (MLS) wechseln.

Die Vancouver Whitecaps wollen den 23-Jährigen unter Vertrag nehmen. Yordy Reyna soll bereits in dieser Woche am Vorbereitungscamp der Kanadier teilnehmen. Der Saisonstart in der MLS findet im März statt. Ende Februar treffen die Whitecaps allerdings schon in der CONCACAF-Champions League im Viertelfinale auf den Ligarivalen New York RB.

Reyna wechselte 2013 von Allianza Lima nach Salzburg, wurde nach Anlaufschwierigkeiten allerdings zum Salzburger Satellitenklub Liefering verliehen und erarbeitete sich dort den Ruf eines pfeilschnellen Angreifers. Weiter ging es für den Peruaner erneut via Leihe beim SV Grödig in der österreichischen Bundesliga. Nach einem starken Herbst 2014 wurde Reyna zum Salzburger Schwesternklub RB Leipzig beordert. Das Engagement in der 2. deutschen Bundesliga verlief jedoch enttäuschend, der Aufstieg in die Bundesliga wurde verpasst. Zurück in Salzburg erlitt Yordy Reyna im Spätherbst 2015 eine Knorpelabsplitterung im Knie und bestritt seither nur wenige Einsätze.

red