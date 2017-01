Fix: Yordy Reyna wechselt nach Kanada

Yordy Reyna spielt künftig gegen Red Bull (New York)

Jetzt ist der Wechsel durch. RB Salzburg bestätigte den Transfer von Offensivspieler Yordy Reyna zu den Vancouver Whitecaps in die MLS. Dort erhält der Peruaner einen Vertrag bis 2018.

Reyna kam im Sommer 2013 von Allianza Lima in die Mozartstadt, wurde dort den Vorschusslorbeeren aber nie gerecht. Einzig bei seiner Leihe zum Vorort-Klub SV Grödig konnte er sein Talent unter Beweis stellen und erzielte in 19 Spielen 11 Tore.

Danach musste sich Reyna in der 2. deutschen Bundesliga bei RB Leipzig wieder mit der Reservistenrolle begnügen. Im Sommer 2015 kam er zum österreichischen Meister zurück, konnte an der alten Wirkungsstätte aber wieder nicht überzeugen.

Sein neuer Klub spielt in der Nordamerikanischen Major League Soccer und verfügt über eine treue Fanbasis. In der vergangenen Saison verpassten die Whitecaps als Achter der Western Conference den Einzug in die Playoffs. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

red