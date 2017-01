"Billiglösung": Wiese attackiert Drobný & Co.

Tim Wiese stand früher beim SV Werder Bremen im Tor

Tim Wiese war bei Werder Bremen wohl die letzte feste Größe auf der Torwartposition. Kein Nachfolger konnte seit seinem Abgang 2012 in die Fußstapfen des Ex-Nationalkeepers treten. Jetzt fordert Wiese seinen ehemaligen Verein auf, in diesem Winter endlich wieder eine richtige Nummer eins zu kaufen.

"Ich verstehe nicht, dass da jahrelang Billig-Lösungen geholt wurden", teilte Wiese im Interview mit der "Fussball Bild" in Richtung Jaroslav Drobný, Felix Wiedwald und Raphael Wolf aus: "Gute Torhüter wachsen nicht auf den Bäumen. Und in Werders Nachwuchsabteilung ja offenbar auch nicht", nahm der 35-Jährige auch Sebastian Mielitz nicht von seiner Kritik aus.

Wiese will, dass Werder endlich investiert: "Es ist Zeit, richtig zuzuschlagen. Als Manager würde ich endlich Geld in die Hand nehmen, um einen guten Torwart zu holen." Eine klare Ansage in Richtung Geschäftsführer Frank Baumann, der in den letzten Jahren "nur" 150.000 Euro für die halbjährige Leihe von Koen Casteels und 200.000 für den Transfer von Wolf ausgab.

"Das ewige hin und her ist nicht gut"

Dass der Klub von der Weser stattdessen ein ständiges Wechselspiel im Tor durchführt, sei ein weiteres Problem: "Das Theater verunsichert die Mannschaft. Das ewige Hin und Her ist nicht gut."

Wiese hat bereits ein Profil für die neue Nummer eins im Kasten der Bremer definiert: "Mittleres Alter, aber mit Erfahrung. Einer, der noch viele Jahre spielen kann. Der der Abwehr Ruhe vermittelt. Einer, der Spiele gewinnt. Und so für zehn Punkte pro Saison gut ist." So wie Wiese früher.