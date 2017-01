Watzke: BVB-Talententwicklung "Sisyphusarbeit"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: Talententwicklung des BVB auch "Sisyphusarbeit"

Erst die Verpflichtung von Alexander Isak, dann die Vertragsverlängerung mit Christian Pulisic: Eigentlich verlief der Montag für den BVB wie gemalt. Klub-Boss Hans-Joachim Watzke sieht aber auch negative Seiten.

Zwar sei es positiv hervorzuheben, dass die Schwarzgelben bei vielversprechenden Talenten einen guten Ruf habe und diesen nicht selten bereits zum internationalen Durchbruch verholfen habe. Aber dennoch ist der Weg des BVB auch ein mühsamer.

"Wir haben diese Sisyphusarbeit. Wir müssen immer wieder den großen Felsbrocken den Berg hoch rollen. Und wenn wir dann das Gefühl haben, wir haben eine richtig tolle Mannschaft, dann kommt meistens Bayern, manchmal andere, holen uns dann ein oder zwei weg und dann kracht das Ding wieder runter und wir müssen wieder rauf", so Watzke bei "Eurosport"

Eine Alternative zur Weiterentwicklung junger Talente gebe es freilich nicht, gestand der 57-Jährige ein.

Watzke: Götzes Halbsaison war "zu erwarten"

Einer dieser "Felsbrocken", die dem BVB weggeschnappt wurden, war 2013 Mario Götze, den es damals zu den Bayern zog - mit überschaubarem Erfolg. Ein Grund dafür, dass Götze seit seiner Rückkehr zu den Borussen im Sommer 2016 häufig in der Kritik steht.

"Wenn man bedenkt, dass er in den letzten Jahren nicht unglaublich viel Selbstvertrauen getankt hat, hat er eine Hinrunde gespielt, die man so erwarten konnte", nimmt Watzke den 24-Jährigen allerdings in Schutz. Dass der Nationalspieler zum Jahresauftakt gegen Bremen nur auf der Bank saß, sei zudem ganz normal. Schließlich habe der BVB "16, 17, 18 sehr gute Spieler", erklärte Watzke.