BVB: Ramos trainiert schon in Granada

Adrián Ramos verlässt den BVB in Richtung Granda

Dass der Weg von BVB-Angreifer Adrián Ramos in Kürze zuerst ins spanische Oberhaus nach Granada und am Ende der Saison nach China führen wird, ist ein offenes Geheimnis. Nun trainiert der Kolumbianer schon in Spanien.

Granada, das in der Primera División gegen den Abstieg kämpft, postete auf dem Nachrichtendienst Twitter am Dienstag ein Foto, das Ramos bei Vorbereitungen auf das Training in Andalusien zeigt.

Adrián Ramos entrena con la plantilla con permiso del Dortmund ▶️ https://t.co/LCt3VDw5D8 pic.twitter.com/qyDMIXodzY — Granada C.F. (@GranadaCdeF) 24. Januar 2017

"Dank der Erlaubnis von Dortmund trainiert Ramos am Dienstag mit der Mannschaft. Obwohl noch einige Wechsel-Formalitäten geklärt werden müssen, hat der Spieler am am vergangenen Freitag bereits seine Mannschaftskollegen kennengelernt. Am selben Tag hat er den Medizincheck bei den Rojiblancos absolviert", heißt es erläuternd auf der Granada-Homepage.

Muchas gracias por sus mensajes y buenos deseos Dios los bendiga 🙏🏾 Thank you Danke Gracias 😊 A photo posted by Gustavo Adrian Ramos (@adrianramosla20) on Jan 22, 2017 at 7:44pm PST

Ramos soll im Sommer 2017 für rund elf Millionen Euro zum chinesischen Erstligisten Chongquin Lifan wechseln, das nächste halbe Jahr allerdings von Lifan-Eigentümer Jiang Lizhang in Granada geparkt werden. Der Chinese hält auch die Mehrheit am spanischen Klub.