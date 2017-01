Werder macht Jagd auf Sertić und De Luca

Grégory Sertić (l.) und Manuel De Luca stehen angeblich im Fokus von Werder Bremen

Werder Bremen bastelt weiter an seinem Kader und soll nach Medienberichten auf der Suche nach Verstärkungen in Italien und Frankreich fündig geworden sein. Dort spielen Manuel De Luca und Grégory Sertić.

De Luca ist Mittelstürmer und beim FC Turin aktiv. Der 18-Jährige trumpft derzeit in der italienischen Jugendliga mächtig auf: Bislang erzielte der 1,90m-Hüne in 13 Partien zehn Toren und legte außerdem noch zwei Treffer auf. Dem Angreifer wird in Italien eine große Zukunft vorausgesagt.

In der Serie A kam kam De Luca allerdings noch nicht zum Einsatz. Dreimal stand er jedoch schon im Kader der Turiner Profis. Laut "Toro News", einem Portal das zur "La Gazzetta dello Sport" gehört, soll Werder bereit sein, sagenhafte 1,2 Millionen Euro für den Youngster auf den Tisch zu legen.

Damit wollen die Hanseaten das Turin-Juwel aus seinem Vertrag loseisen, der noch bis 2018 läuft. In Bremen könnte De Luca behutsam in die Fußstapfen von Claudio Pizarro treten und noch mindestens bis zum Sommer vom Routinier lernen.

Kommt Sertić aus Bordeaux?

Auch was Verstärkungen für die Abwehr angeht, könnte Werder bereits einen konkreten Profi im Auge haben. Laut "L'Equipe" hat Lamine Sané auf einer Pressekonferenz verraten, dass sein ehemaliger Teamkollege Grégory Sertić an die Weser wechseln könnte. Sertić ist Stammspieler bei Girondins Bordeaux und vielseitig einsetzbar. In 17 Spielen kam er in dieser Saison bereits in der Innenverteidigung, im defensiven sowie im zentralen Mittelfeld zum Einsatz.

Sané soll gesagt haben: "Ich habe mich ausführlich mit Greg unterhalten und er bestätigte mir, dass er beabsichtigt zu kommen. Er erwartet, mit Bremen eine Einigung zu erzielen. Er würde sich freuen, bei uns mitzumachen."

Die Konkurrenz ist groß

Laut der französischen Zeitung soll allerdings nicht nur Werder am 27-Jährigen interessiert sein. Auch andere Klubs aus Europa sollen es auf den Franzosen abgesehen haben. Demnach sind sowohl Vereine aus England als auch aus Spanien interessiert. Konkret wurde dabei der FC Villarreal genannt.

Sertić' Vertrag in Bordeaux endet im Sommer. Dann wäre der Defensiv-Spezialist ablösefrei. Sollte Werder allerdings noch im Winter zuschlagen, müsste der Klub von der Weser bei einem geschätzten Marktwert von rund vier Millionen Euro wohl nur eine kleine Summe an Girondins überweisen.