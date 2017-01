Real-Coach findet Kritik übertrieben

Zinédine Zidane hat eine klare Meinung

Real Madrid steht an der Spitze der spanischen Primera División, aber zwei Niederlagen in Liga und Cup haben den Nimbus der Unbesiegbarkeit nach 40 Partien zerstört. Real-Trainer Zinédine Zidane befand die wachsende Kritik an seiner Mannschaft vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Copa del Rey bei Celta Vigo am Mittwochabend (ab 21:15 Uhr im weltfussball-Liveticker) aber weit übertrieben.

"Wenn man sich manche der Fragen anhört, könnte man glauben, wir spielen gegen den Abstieg", meinte Zidane bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Sein Team muss in Vigo eine 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel gutmachen. "Ich bin nicht besorgt, und die Spieler auch nicht. Wir sind in Hochstimmung."

Trotz sechs verletzter Spieler (Luka Modrić, Dani Carvajal, James Rodríguez, Gareth Bale, Pepe und Marcelo, wolle man die Wende schaffen. "Wir werden nicht das Handtuch werfen", betonte Zidane. "Ich denke zwar nicht daran, aber sollten wir nicht gewinnen, wäre das nicht unser schlimmster Misserfolg."

Mehr dazu:

>> Real Madrid beklagt zwei Verletzte

apa/red