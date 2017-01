CL: VfL-Frauen doch nicht in der VW-Arena

Das CL-Viertelfinale der VfL-Frauen findet doch nicht in der VW-Arena statt

Anders als zunächst geplant trägt das Damenteam des VfL Wolfsburg sein Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger Olympique Lyon am 23. März nicht in der VW-Arena aus.

Aufgrund der nun festgelegten späten Anstoßzeit um 20:15 Uhr zugunsten der europaweiten TV-Übertragung erwartet der zweimalige Champions-League-Sieger vor allem weniger junge Zuschauer und entschied sich daher für die Austragung im angestammten AOK-Stadion.

"Wir hatten mit einer Anstoßzeit am frühen Vorabend gerechnet und wollten deshalb speziell jungen Familien mit Kindern in der Region die Möglichkeit geben, Frauenfußball auf höchstem internationalen Niveau live miterleben zu können", wurde VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann auf der Klub-Homepage zitiert. Das Duell ist die Neuauflage der Endspiele 2016 und 2013.