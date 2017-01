Hannover vorerst ohne Kapitän Schmiedebach

Muskelfaserriss: Manuel Schmiedebach fehlt Hannover vorerst

Bittere Neuigkeiten für Hannover 96: Der Bundesliga-Absteiger muss vorerst ohne Kapitän Manuel Schmiedebach auskommen.

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt nach Klubangaben im Training am Dienstagvormittag einen Faserriss am Gesäßmuskel und fällt für den Rückrundenauftakt am Montag gegen den 1. FC Kaiserslautern aus.