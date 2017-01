Napoli im Semifinale der Coppa Italia

Callejon sorgte für das Goldtor

SSC Napoli hat als erstes Team das Semifinale der Coppa Italia erreicht. Die Süditaliener setzten sich am Dienstag in der Runde der letzten acht Teams gegen AC Fiorentina daheim 1:0 durch. Das Tor erzielte Jose Callejon (71.). Kurz vor Schluss sah Napolis Elseid Hysaj (90.) nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, Fiorentinas Maximiliano Olivera folgte mit Rot (90.+4).

In der Vorschlussrunde trifft Napoli auf den Sieger der Mittwoch-Partie zwischen Titelverteidiger Juventus und Vorjahresfinalist AC Milan (ab 20:45 im weltfussball-Liveticker). Die weiteren Viertelfinali bestreiten in der nächsten Woche Inter und Lazio sowie AS Roma und AC Cesena.

apa