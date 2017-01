Lewy: "Zu großer Kader der falsche Weg"

Robert Lewandowski hat erst kürzlich seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2021 verlängert

Im schmalen Kader des FC Bayern ist Robert Lewandowski die einzige Spitze. Seine Position ist nicht doppelt besetzt. Sorgen macht er sich allerdings nicht, dass Trainer Carlo Ancelotti - ohne Nachwuchsspieler - insgesamt nur 18 Spieler zur Verfügung stehen, im Gegenteil.

"Es ist ja nicht so, dass wir nur 14 Spieler haben", betonte Lewy in der "Sport Bild" und fügte hinzu: "Ich denke, die Kadergröße ist perfekt und kann unser großer Trumpf im Kampf um die Titel werden." Die Anzahl an Spielern sei genau richtig. "Sie sorgt dafür, dass alle Spieler motiviert sind und im Training alles geben – denn jeder Spieler sieht die Chance, in der ersten Elf zu stehen."

Der Bayern-Angreifer glaubt sogar, dass "ein großer Kader der falsche Weg" ist. "Wenn es zu viele Spieler gibt, hat man immer im Hinterkopf, dass man bei Fehlern schnell auf die Bank muss", gab der 28-Jährige einen Einblick in die Gedankengänge eines Profis und erklärte: "Zudem ist es dann schwieriger, dass ein guter Team-Spirit entsteht."

Fit bis mindestens 2021

Dass er selbst keinen wirklichen Backup in der Sturmzentrale hat, ist für Lewy kein Problem. "Um mich muss sich niemand Sorgen machen, ich falle nicht aus. Ich habe in den zweieinhalb Jahren, seit ich bei Bayern bin, nur drei Pflichtspiele wegen Verletzungen verpasst." Selbst dann sei er immer sehr kurz verletzt gewesen. Pausen brauche er eigentlich gar keine: "Ich bin fit genug, um alle Spiele zu machen."

Erst vor kurzem hat Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2021 verlängert, obwohl auch englische und spanische Top-Klubs an ihm interessiert waren. "Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt und steht auf einer Stufe mit Real Madrid und dem FC Barcelona. Ein Wechsel hätte für mich keinen Aufstieg bedeutet", erklärte der Stürmer seine Beweggründe: "Wir können alle Titel holen. Zudem fühle ich mich total wohl in München."

Als nächstes großes Ziel will Lewy mit dem deutschen Rekordmeister die Champions-League-Trophäe holen. Dafür muss der kleine Kader allerdings am besten komplett zur Verfügung stehen, betonte der Pole. "Wir müssen vor allem in der wichtigsten Phase alle Spieler zur Verfügung haben, das ist mein größter Wunsch. Und: Wir brauchen in der entscheidenden Phase unsere Top-Form."

Auba? "Für die Liga besser, wenn er bleibt"

Für die Bundesliga wünscht sich der ehemalige Dortmunder, dass sein Ex-Verein Pierre-Emerick Aubemeyang halten kann. "Ich habe gehört, dass er sich in Dortmund wohlfühlt. Ich weiß nicht genau, was er im Kopf hat. Es ist natürlich auch eine Entscheidung des BVB: Wollen sie ihn halten oder viel Geld einnehmen? Klar wäre es für die Liga besser, wenn er bleibt."