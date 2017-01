Transfer-Zoff mit Tuchel? Watzke dementiert

Beim BVB soll es Zoff um mehrere Transfers gegeben haben

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Unstimmigkeiten mit Trainer Thomas Tuchel in Bezug auf die Transfer-Politik des Bundesligisten dementiert.

"In beide Fälle – den Verkauf von Adrian Ramos sowie die Verpflichtung von Alexander Isak – war unser Trainer Thomas Tuchel involviert. In beiden Fällen hat Thomas Tuchel kein Veto eingelegt. Hätte er nein gesagt, hätten wir es nicht gemacht", sagte Watzke der "Bild".

Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, Tuchel habe bis kurz vor Vollzug nichts von der Verpflichtung von Supertalent Isak gewusst. Den Transfer des Schweden verkündete der Revierklub am Montag. Am Samstag hatte es erste Gerüchte zu dem Deal in schwedischen Medien gegeben. Erst daraufhin soll Tuchel von der BVB-Führung über den anstehenden Kauf des 17 Jahre alten Angreifers informiert worden sein.

Ramos, so das Blatt weiter, habe Tuchel gegen den Willen der BVB-Bosse halten wollen. Den Kolumbianer zieht es über eine Leih-Zwischenstation beim FC Granada in Spanien nach China.

Unstimmigkeiten in Bezug auf Toprak und Merino?

Auch bei anderen Personalien soll es im Dortmunder Dreigestirn in der Vergangenheit mächtig gekracht haben. Beispiel Ömer Toprak: Die für den Sommer wohl feststehende Verpflichtung des Leverkusener Innenverteidigers wollte Tuchel angeblich in den Winter vorziehen. Watzke und Sportdirektor Michael Zorc legten ihr Veto ein.

Dafür sprach sich der Trainer gegen eine Leihe von Mikel Merino nach Köln aus. Diese hatte die sportliche Leitung favorisiert, um dem 20-jährigen Spanier mehr Spielpraxis zu verschaffen.

Angeblich auch persönliche Differenzen

Während die Verpflichtung von Lieblingsschüler André Schürrle im Sommer hauptsächlich auf die Initiative Tuchels zurückgegangen sein soll, leierten Watzke und Zorc mehr oder weniger im Alleingang die Rückholaktion von Mario Götze an.

Zu den sportlichen Differenzen kommen, so die "Sport Bild" weiter, auch persönliche. Auf zwischenmenschlicher Ebene sollen sich die Dortmunder Verantwortlichen mit Tuchel deutlich schlechter verstehen als mit Vorgänger Jürgen Klopp.