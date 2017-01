Enthüllt: Dembélés Prämien beim BVB

Ousmane Dembélé spielt seit Sommer 2016 für den BVB

Ousmane Dembélé verzückt sowohl BVB-Fans als auch Verantwortliche. Seine Werte in Liga und Königsklasse sind auf Spitzenniveau. In der Bundesliga schoss er in 16 Spielen vier Tore und legte sieben Treffer auf, in er Champions League kommt er bislang auf ein Tor und fünf Vorlagen. Jetzt ist bekannt geworden, welche Prämien der Dortmund-Star einstreicht.

Laut "L'Equipe" soll Dembélé 200.000 Euro pro Monat verdienen und käme damit im Jahr auf 2,4 Millionen Euro brutto. Dazu soll er für jeden Punkt in Deutschlands höchster Spielklasse 10.000 Euro bekommen, wenn er mindestens 45 Minuten auf dem Feld gestanden hat. Bei weniger Spielzeit sind es nach dem Bericht immer noch 5000 Euro. Macht bis zur Rückrunde immerhin schon 220.000 Euro extra.

In der Königsklasse erhält der schnelle Außenbahnspieler laut der französischen Zeitung 25.000 Euro pro Punkt. Ab dem Achtelfinale sind es sogar 50 Prozent mehr. Dann winken dem 19-Jährigen 37.500 Euro. Die mit Abstand größte Prämie erhielt Dembélé allerdings für seine Unterschrift beim BVB. Zehn Millionen Euro Handgeld sollen an ihn geflossen sein.

Zoff mit Ex-Spielerberater

Um ebenfalls nicht geringe Summen soll es nun bei einem Streit mit seinem ehemaligen Spielerberater Martial Kodija gehen. Dieser beriet den jetzigen BVB-Star bis September 2015. Danach soll Dembélé den Vertrag mit Kodija gebrochen haben, berichtet "L'Equipe".

Ein Betrag von drei Millionen Euro soll zwischen beiden Partien noch offen sein. Der neue Berater des 19-Jährigen, Moussa Sissoko, habe Kodija demnach bereits 1,2 Millionen Euro als Entschädigung angeboten. Doch dieser lehnte ab und will nun sogar vor Gericht ziehen.