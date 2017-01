Serge Gnabry: So kämpft Werder um seinen Star

Serge Gnabry könnte im Sommer eine deutliche Gehaltserhöhung erfahren

Die Wechselspekulationen um den Senkrechtstarter Serge Gnabry vom Bundesligisten SV Werder Bremen reißen auch kurz vor Ende der winterlichen Transferperiode nicht ab.

Trotz eines laufenden Vertrages bis 2020 wird die Liste der Interessenten an dem 21-Jährigen immer länger. Dies liegt vor allem an einer Ausstiegsklausel in Gnabrys Arbeitspapier, welche es ihm erlaubt, den Klub für eine Ablösesumme unter zehn Millionen Euro zu verlassen.

Das Interesse des FC Bayern München an dem pfeilschnellen Außenspieler ist bereits seit längerem bekannt. Die "Sport Bild" berichtete am Mittwoch außerdem, dass auch der FC Arsenal seine Beobachtungen intensiviert hat. Jener Klub aus der englischen Hauptstadt, bei dem Serge Gnabry bereits zwischen 2011 und 2016 unter Vertrag stand. In dieser Zeit brachte er es aber lediglich auf elf magere Premier-League-Einsätze.

Darüber hinaus sollen laut dem Bericht auch noch Bundesliga-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen sowie das italienische Top-Team SSC Neapel ein Auge auf den deutschen Nationalspieler geworfen haben. Das Interesse der Werkself wird vor allem mit der vagen Zukunft von Youngster Julian Brandt begründet, der die Leverkusener zum Saisonende verlassen könnte.

Baumann: "Mit sportlichen Argumenten überzeugen"

Trotz der Fülle an Angeboten zeigte sich Bremens Manager Frank Baumann zuversichtlich, Serge Gnabry auch über diesen Sommer hinaus an der Weser halten zu können: "Wir werden uns mit Serge Gnabry in absehbarer Zeit zusammensetzen und über die Zukunft reden. Uns ist es wichtig, dass wir ihn vor allem mit sportlichen Argumenten überzeugen können", so der Werder-Macher in dem Sport-Blatt.

Baumann fügte selbstbewusst an: "Dies ist uns schon im vergangenen Monat gelungen, obwohl Serge ganz andere Möglichkeiten hatte." Aktuell scheint es wahrscheinlich, dass Gnabry mit einem erneuerten Arbeitspapier der Verbleib in Bremen schmackhaft gemacht werden soll. Der Offensivmann dürfte sich in diesem Fall auf eine deutliche Gehaltssteigerung freuen - derzeit verdient er unter zwei Millionen Euro im Jahr. Als Gegenleistung würde die Ausstiegsklausel deutlich erhöht werden. Ein Verkauf des siebenfachen Torschützen in dieser Saison käme dann frühestens 2018 infrage.

Marktwert Gnabrys wohl bei rund 20 Millionen Euro

Sorgen, dass Gnabry bei dem ganzen Trubel um seine Person das Wesentliche, nämlich das sportlich erfolgreiche Engagement für Werder Bremen, aus den Augen verlieren könnte, hat Manager Frank Baumann indes keine: "Um ihn machen wir uns keine Sorgen, auch wenn in der Öffentlichkeit viel über seine Zukunft spekuliert wird. Diese Situation erlebt er schon seit Monaten."

Der gebürtige Stuttgarter war im Sommer trotz prominenter Alternativen aus der Bundesliga für fünf Millionen Euro zu den Norddeutschen gewechselt. Mittlerweile soll sein Marktwert um ein Vielfaches gestiegen sein, wird von Spielerberatern auf 20 Millionen Euro taxiert.