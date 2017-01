Huntelaars Zukunft auf Schalke fraglich

Klaas-Jan Huntelaars Zukunft bei Schalke 04 sieht zur Zeit duster aus

Klaas-Jan Huntelaar gehörte jahrelang auf Schalke zu den Top-Torjägern. 124 Tore erzielte der Stürmer bereits für die Königsblauen. Doch der Vertrag des verletzungsgeplagten Niederländers läuft nach dieser Saison aus. Seine Zukunft ist ungewisser denn je.

Erst kürzlich verstärkten sich die Knappen mit Guido Burgstaller vom 1. FC Nürnberg, der in seinem ersten Liga-Einsatz sofort das entscheidende Tor erzielte. Schlägt der neue Stürmer weiterhin so ein, könnte dies das Aus von Huntelaar bedeuten.

Der Niederländer besitzt zwar eine Option in seinem im Sommer endenden Vertrag, um über 2017 hinaus bei den Schalkern zu bleiben. Dafür muss er allerdings mindestens die Hälfte aller Pflichtspiele absolviert haben, steht er weniger als 45 Minuten auf dem Feld, gilt das nur als halber Einsatz.

Die Zeit läuft Huntelaar davon. 8,5 Einsätze hat der 33-Jährige nach der oben genannten Rechnung bislang absolviert in 25 möglichen Partien in Liga, DFB-Pokal und Europa-Pokal. Zudem plagt sich der Angreifer weiter mit Außenbandproblemen herum und wird wohl vor Anfang Februar nicht spielen können. Heißt: Seine Zukunft liegt vor allem in der Hand des Vereins. Doch dieser zögert mit einer Verlängerung noch.

Heidel: "Werden sehr fair mit ihm umgehen"

Christian Heidel macht Huntelaar nur bedingt Hoffnungen, schließt Gespräche jedenfalls nicht aus. "Eines ist sicher: Wir werden sehr fair und korrekt mit Klaas-Jan Huntelaar umgehen. Unabhängig davon, ob er eine Option hat oder nicht, werden wir uns mit ihm an einen Tisch setzen und gemeinsam besprechen, wie es künftig weitergeht", sagte der Manager gegenüber der "Sport Bild".

Ob Schalke den Stürmer allerdings zu gleichen Konditionen über die Saison hinaus behalten möchte, steht noch in den Sternen: Sechs Millionen Euro soll Huntelaar bei den Königsblauen verdienen. Es ist fraglich, ob der Revierklub dieses Top-Gehalt dem alternenden Star weiterhin zahlen möchte.