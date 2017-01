HSV-"Papa": "Gehe auch in die Kiste..."

Kyriakos Papadopoulos verkörpert die neue Aufbruchstimmung beim Hamburger SV

Wenn einer die neue Aufbruchstimmung beim Hamburger SV verkörpert, dann er: Neuzugang Kyriakos Papadopoulos soll der HSV-Defensive zu fast vergessener Stabilität verhelfen.

Im ersten Pflichtspieleinsatz für die Hamburger gelang das beim 0:1 zwar nur mäßig, die Pleite zum Jahresauftakt konnte und wollte aber kein HSV-Verantwortlicher mit dem Neuzugang in Verbindung bringen. Im Gegenteil: Papadopoulos hatte gerade einmal vier Trainingstage unter Markus Gisdol absolviert, ehe er in das kalte Meisterschaftswasser geschmissen wurde. "Ich habe erst drei Minuten vor dem Anpfiff erfahren, dass ich spiele. Es hat gut geklappt. Aber das Ergebnis ist schlecht", meinte der neue HSV-"Papa" in der "Fussball Bild" zu seinem Debüt gegen den VfL Wolfsburg.

Beim Hamburger SV reizt den 24-jährigen Abwehrhünen trotz der derzeit prekären sportlichen Lage der große Name des Klubs sowie die Aufgabe als solche: "Ich finde es hier super. Der Verein ist richtig groß. Wir haben eine tolle Mannschaft und super Fans. Ich fühle mich wohl."

Bei seinen vorangegangenen Profistationen in der Bundesliga beim FC Schalke, bei Bayer Leverkusen und bei RB Leipzig spielte der griechische Nationalspieler bisher stets um die Champions-League-Plätze mit. Dass Papadopoulos auch Abstiegskampf kann, will er in den kommenden Wochen schnell in den Spielen gegen Ingolstadt, Leverkusen und Leipzig unter Beweis stellen.

HSV oder Bayer? Zukunftsplanung noch nicht abgeschlossen

Der vermeintliche sportliche Rückschritt, vom Zweiten der Bundesliga zum akut abstiegsbedrohten Tabellen-16. zu wechseln, interessierte Papadopoulos bei seiner Entscheidung in diesem Winter nicht unbedingt. Ihm ging es um die Perspektive, nach seiner langwierigen Knieverletzung schnellstmöglich wieder gebraucht zu werden. "Jeder hat mir gesagt, bleibe bei RB, die sind Zweiter. Was willst Du in Hamburg? Aber ich muss keinen fragen. Ich habe das allein entschieden. Ich muss mich ja wohlfühlen."

Für Kyriakos Papadopoulos, der nach eigener Aussage "auch wegen des Coaches [Markus Gisdol] gekommen ist", ist hingegen noch offen, bei welchem Klub es nach der Spielzeit 2016/2017 weitergehen wird. Der Innenverteidiger spielt bekanntlich auf Leihbasis in der Hansestadt, steht ansonsten noch bis 2020 bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag.

Den vollkommenen Einsatzwillen und die Hingabe für den neuen Klub untermauerte Papadopoulos mit einem Versprechen: "Wenn der Torwart sich verletzt und wir nicht mehr wechseln können, gehe ich auch in die Kiste..."