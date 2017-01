Bobic plant den Angriff auf die Geldtöpfe

Fredi Bobic hat mit Eintracht Frankfurt noch einiges vor

Sportvorstand Fredi Bobic will Eintracht Frankfurt dauerhaft in der oberen Hälfte der Bundesliga etablieren.

"Am schnellsten geht das über Europa", sagte der 45-Jährige in der Frankfurter Industrie- und Handelskammer mit Blick auf 30 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen bei einer möglichen Champions-League-Teilnahme. Letztlich versuchten das aber viele Vereine, fügte Bobic an.

Zudem beklagte der frühere Nationalstürmer erneut die eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten des Profi-Teams an der Commerzbank-Arena. Er sei froh, dass man der Stadt Frankfurt den eigenen Entwicklungsplan vorstellen konnte. "Wir müssen uns vergrößern", erklärte Bobic. "Aber keine Angst: Wir gehen nicht nach Offenbach."

Frankfurt steht nach Abschluss der Hinrunde mit 29 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. Dieser würde der Eintracht die Qualifikation für die Europa League einbringen.