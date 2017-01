Hertha: Dárdai träumt von der Königsklasse

Trainer Pál Dárdai möchte mit Hertha in die Königsklasse

Pál Dárdai und Hertha BSC blicken zurück auf eine furiose Hinrunde. Auf dem fünften Platz stehen die Berliner in Schlagweite zu den Champions-League-Rängen. Dort soll der Verein auch bleiben, wenn es nach dem Coach geht, denn damit könnte man gefragte Spieler, wie Mitchell Weiser oder Niklas Stark überzeugen, beim Hauptstadt-Klub zu bleiben.

Die Europa League sei zwar auch schön und gut, gab Dárdai gegenüber der "Sport Bild" zu, fügte jedoch an: "Wenn wir ehrlich sind, ist der große Traum für jeden Spieler die Champions League." Wer einmal in der Königklasse gespielt habe, erzähle noch heute davon: "Die Musik, wie das Stadion geschmückt ist. Ich durfte das erleben." In der Europa League hingegen zähle statt der Teilnahme nur das Finale: "So ist das Empfinden", berichtete der Coach.

Trotzdem möchte der Ungar das Thema im Mannschaftskreis gar nicht zu groß werden lassen. "Um uns herum darf jeder alles erzählen", sagte Dárdai, betonte jedoch: "Unsere Aufgabe ist es, weiter hart zu arbeiten und immer nur auf das nächste Spiel zu schauen. Wir haben Platz sechs auch nach außen als Ziel ausgegeben, weil wir bis zum Schluss konzentriert und fokussiert bleiben wollen."

Da der Klub in der Budget-Tabelle eher hinten angesiedelt sei, wäre auch ein fünfter oder sechster Rang "etwas Großes" für den Verein.

Dárdai schießt gegen Missmacher

Dass Hertha vor der Saison an einigen Stellen als möglicher Abstiegskandidat gehandelt wurde, kann der 40-Jährige nicht verstehen. "Das kommt mir schon wie Tradition vor. Es zeugt nicht unbedingt von großer Wertschätzung gegenüber den Spielern und Trainern, die hier sind", ärgerte sich der Coach.

"Jetzt sind wir Fünfter. Wie im Vorjahr. Wir können das einordnen", erklärte Dárdai und legte nach: "Aber eigentlich müssten diese Leute sagen: Ich habe keine Ahnung von Fußball."