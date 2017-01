DFL-Boss warnt vor "Übersättigung"

Christian Seifert (hinten rechts) ist gegen Spiele um die goldene Ananas

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert warnt auch mit Blick auf die Mega-WM vor einer "Übersättigung" im Fußball-Markt

"Das ist in der Tat eine echte Gefahr", sagte der 47-Jährige am Dienstagabend auf einer Podiumsdiskussion in Berlin. Es gebe zu viele "Spiele um die goldene Ananas", bei der Weltmeisterschaft mit 48 Teams werde das nicht anders sein.

"Wenn man merkt, dass die sportliche Qualität sinkt, wird das zum Problem", sagte Seifert: "Das hat auch das Tennis gekillt. Wir hatten einen super Tennis-Boom. Aber wenn man dann irgendwann die Nummer 220 gegen die Nummer 378 in Cincinnati auf Beton spielen sieht, wird es irgendwann ein bisschen viel."

Seifert zu Zeitstrafen und Sport-Streams

Mögliche Regeländerungen begrüßte der DFL-Boss. "Ich finde es sinnvoll, wenn sich der Fußball den technischen Möglichkeiten in der heutigen Zeit anpasst", sagte Seifert, der die Einführung der Torlinientechnik und das Freistoßspray als Erfolg bewertet. Auch eine automatische Abseitserkennung sei in Zukunft denkbar. Die von der FIFA vorgeschlagenen Zeitstrafen seien ebenfalls positiv: "Zeitstrafen machen für das Spiel viel mehr Sinn als Gelbe Karten."

Seifert äußerte sich außerdem zu Übertragungen im Stream, wie sie bei der Handball-WM 2017 stattfinden. "Hätte der Deutsche Handballbund die TV-Rechte gekauft und für jedes Spiel 1,99 Euro genommen, dann hätten die Leute das bezahlt. Die Verbände müssen solche Übertragungen per Stream für sich nutzen." Am Ende wäre ein Kinobesuch mit einer Familie immer noch teurer als zwei Wochen Sport zu schauen.