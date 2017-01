Kramer: Waren unter Schubert "blockiert"

Gladbachs Christoph Kramer (l.) fühlt sich für das Aus von André Schubert verantwortlich

Christoph Kramer steht mit Borussia Mönchengladbach gefährlich nah an den Abstiegsrängen. Mit dem Trainer-Wechsel von André Schubert auf Dieter Hecking soll nun alles besser werden, glaubt der Mittelfeldspieler.

"Wir haben einfach die Qualität", gab sich Kramer gegenüber der "Sport Bild" selbstsicher, dass es für die Borussia in der Rückrunde wieder in obere Tabellenregionen geht: "Und mein Eindruck vom neuen Trainer ist sehr, sehr gut. Es ist wieder Zug drin, alle ziehen voll mit."

Das sei zwar unter Schubert auch nicht gänzlich anders gewesen, "aber man hat uns einfach angemerkt, dass wir müde waren, dass wir blockiert waren", gab der 25-Jährige zu, der sich selbst und auch die Mannschaft nun in die Pflicht nimmt. "Wir brauchen nicht drum herumzureden, dass wir unseren Anteil an seiner Entlassung haben. Bei einem Trainerwechsel liegt es in den seltensten Fällen nur am Trainer. Da sind wir alle mit im Boot."

Dem neuen Mann an der Linie merke man im Vergleich zu Schubert seine große Erfahrung an. "Daran, wie er mit Menschen umgeht – das kann man in diesem Geschäft nicht von jedem behaupten. Diese Komponente ist aus meiner Sicht aber enorm wichtig", beschrieb Kramer die Art von Hecking.

Hohe Ablöse war zuerst "eine Belastung"

Nach seinem Intermezzo bei Bayer Leverkusen kehrte Kramer im letzten Sommer wieder an den Niederrhein zurück. Seinen Wechsel zur Borussia hat er trotz der schlechten Hinrunde nicht bereut. "Ich habe mich ja nicht für Gladbach entschieden, weil ich hier dreimal in Folge Meister werden will. Sondern weil ich etwas mit anschieben will, Teil einer Entwicklung sein möchte", betonte der 25-Jährige und schloss an: "Dazu gehören schwierige Phasen. Das war mir klar – ist aber ganz normal."

Dass er mit 15 Millionen Euro Ablöse der teuerste Transfer der Gladbacher Vereinsgeschichte ist, habe ihn zu Beginn stark beschäftigt. "Am Anfang war diese Zahl eher eine Belastung. Aber zum Glück haben wir uns in den Play-offs für die Champions League qualifiziert, und damit war der Druck etwas vom Kessel."

Jedes Länderspiel "war ein Bonus"

Das Thema Nationalmannschaft hat er noch nicht aus den Augen verloren. "Warum sollte ich mit 25 Jahren die Nationalelf abhaken? Ich habe lediglich gesagt, dass es momentan überhaupt nicht in meinem Kopf ist", betonte Kramer. "Ich habe zwölf Länderspiele gemacht, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Jedes Spiel war ein Bonus."

Er gehe nicht davon aus, dass noch "unfassbar viele" dazukommen. "Aber damit könnte ich sehr gut leben, nur das habe ich gemeint."