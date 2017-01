Slomka: Zeit ohne Job "frustrierend"

Mirko Slomka hat sich nach langer Auszeit für ein Traineramt beim KSC entschieden

Mirko Slomka hat seine lange Zeit ohne Trainerjob als äußerst schwierig empfunden.

"Ich bin keiner der Angst hat. Aber es ist schon so, dass man das Gefühl hat: Der eine oder andere zieht an dir vorbei", sagte der neue Coach des Karlsruher SC im Interview der "Sport Bild".

Er habe auch den Fehler gemacht, als TV-Experte Wolfsburgs Trainer Valérien Ismaël zu kritisieren. "Wissen Sie, man brennt darauf, wieder als Trainer zu arbeiten. Da wird man manchmal auch ein Stück weit nervös", sagte der 49-Jährige. "Permanent im Fußballgeschäft drin zu sein, aber nicht in seinem Hauptjob, ist mitunter frustrierend."

Nach mehr als zwei Jahren ohne Trainerjob hatte Slomka beim abstiegsbedrohten KSC kurz vor Weihnachten einen Vertrag bis 2018 unterschrieben. "Es kamen fast nur Glückwünsche. Jogi Löw beispielsweise hat mich angerufen", sagte der neue Hoffnungsträger der Badener.

Der frühere Coach des Hamburger SV, von Hannover 96 und Schalke 04 soll den KSC vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahren. "Mit zwei Siegen und elf Toren auf dem Konto müssen wir erst mal alles tun, um die Klasse zu halten. Und dann wollen wir wieder zurück in eine andere Region der zweiten Liga", erklärte der Coach seine Zielsetzung: "2015 scheiterte der Verein in der Relegation nur extrem knapp am Aufstieg. Die Stimmungslage hier fordert ein, dorthin zurückzukehren. Daran arbeiten wir!"