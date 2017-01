Aue schiebt Toshev ab - Wegner verletzt

Martin Toshev soll vorerst für den VfR Aalen spielen

Zweitligist Erzgebirge Aue hat Stürmer Martin Toshev bis zum Saisonende an den Drittligisten VfR Aalen ausgeliehen.

Der bulgarische Stürmer kam in dieser Saison erst auf vier Kurzeinsätze in der Liga. Ein Tor gelang ihm dabei nicht. In der Saison davor gelangen ihm bei seinem vorherigen Klub in 33 Einsätzen immerhin zehn Treffer.

"Mit Martin Toshev gewinnen wir einen typischen Mittelstürmer hinzu, der über ein starkes Kopfballspiel und gute Qualitäten im Zentrum verfügt", sagte VfR-Geschäftsführer Markus Thiele.

Weiterhin gab der Verein bekannt, dass Max Wegner für eine unbestimmte Zeit ausfällt. Der Stürmer hatte sich vor der Winterpause am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose wurde aber nicht bekannt, der Heilungsverlauf verzögerte sich immer wieder. Auch der 27-Jährige konnte bislang im Bundesliga-Unterhaus nicht überzeugen. Wegner stand bei drei Kurzeinsätzen insgesamt 20 Minuten auf dem Feld.