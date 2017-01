Sturm Graz schlägt am Transfermarkt zu

Kurz vor Beginn des Trainingslagers wurde Sturm nun am Transfermarkt fündig

Bei Bundesligist Sturm Graz stand innerhalb der Winterpause nicht nur die sportliche Vorbereitung im Vordergrund. Auch hinter dem Trainingsalltag haben die Grazer weitere wichtige Punkte abgearbeitet. Beispielsweise die Frage nach den Neuerwerbungen für das Frühjahr 2017. Uroš Matić und Bright Edomwonyi sind weg. Wer kommt dann als Ersatz? Dabei haben sich die Sturm-Verantwortlichen lange Zeit gelassen, jetzt ist der Name einer Neuerwerbung aber endgültig durchgesickert.

Martin Rønning Ovenstad vom norwegischen Erstligisten Strømsgodset IF verstärkt das Mittelfeld der Grazer. Bereits am Dienstag bestätigten norwegische Medien das Interesse der Steirer am Talent. Kurz vor Abflug in Richtung Trainingslager nach Valencia vermeldete die Sturm-Graz-Vereinsleitung den Transfer.

Bereits als 16-jähriger debütierte der Neo-Grazer in der zweithöchsten Spielklasse. Bei Mjøndalen IF kam er regelmäßig als Jungspieler zum Einsatz, eher er von Strømsgodset in die höchste Spielklasse transferiert wurde. Als Nachwuchsteamspieler war Ovenstad in 50 Partien für Norwegen tätig. Für Günter Kreissl ein interessanter Spieler, da sich der Sportchef bewusst im derzeit pausierenden hohen Norden nach Neuerwerbungen umgesehen hatte.

Ovenstad freut sich auf seinen neuen Arbeitgeber: "Ich bin froh nun Teil der Sturmfamilie zu sein und dem Klub so schnell wie möglich helfen zu können. Ich freue mich auf viele Erfolge beim Verein", wird die neue Nummer 16 auf der Vereinshomepage zitiert. Trainer Franco Foda zeigt sich über den Neuzugang begeistert: "Martin ist ein junger Spieler, der aber auch schon internationale Erfahrung gesammelt hat. Er verfügt über großes Entwicklungspotential. Meine Aufgabe wird es nun sein, ihn so rasch wie möglich an die Mannschaft heranzuführen."

Sturm-Abgang weiter in Aussicht

Mit Deni Alar verfügt Sturm Graz über ein heißes Eisen am Transfermarkt. Der Toptorjäger der Bundesliga steht bei einigen nationalen und vor allem auch internationalen Klubs im Fokus. Nachdem belgische Klubs reges Interesse an Alar bekundeten, schalten sich nun auch italienische Topteams ein. Der FC Torino hat bereits den Stürmer im Blickwinkel und liebäugelt mit einer Verpflichtung. Der aktuell Neunte der Serie A soll 2,5 Millionen Euro geboten haben. Das wird den Grazern wohl zu wenig sein, denn bereits vor wenigen Wochen sickerte durch: Unter drei Millionen geht in der "Causa Alar" nichts.

