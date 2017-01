SV Horn beklagt zwei Verletzte

Bei Iyobosa Edokpolor lässt sich eine Schulter-OP nicht mehr vermeiden

Erstligist SV Horn nimmt das Trainingslager in Kroatien ohne Iyobosa Edokpolor und Ivan Ljubic in Angriff. Die beiden verletzten sich am Dienstag.

Ljubic knickte um und zog sich einen Bänderriss zu. Der Verteidiger wird vorausslichtlich zwölf Wochen ausfallen. Mittelfeldspieler Edokpolor hatte sich schon im November an der Schulter verletzt und nach einem neuerlichen Zwischenfall beschlossen jene operieren zu lassen.

red