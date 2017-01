2. Liga: Außenseiter auf der Überholspur

Die vorderen Plätze sind für Jens Keller und Union Berlin noch in Sichtweite

Nachdem letzte Woche der Startschuss im Oberhaus ertönte, machen sich die Teams in der zweiten Bundesliga bereit für das Aufstiegsrennen. Eintracht Braunschweig, Hannover 96 und der VfB Stuttgart gehen als klare Favoriten in die zweite Hälfte, ihre Verfolger sitzen ihnen aber dicht im Nacken.

Platz 4: 1.FC Heidenheim

Der Drittliga-Meister der Saison 2013/2014 hat sich seit Jahren zu einem ernsthaften Aufstiegsaspiranten gemausert. Unter dem langjährigen Coach Frank Schmidt haben sich die Schwaben in der Liga etabliert und sich stetig verbessert. Nach dem Wechsel von Guido Burgstaller vom Club zu Schalke 04, ist Heidenheims Marc Schnatterer auf den ersten Platz der Topscorer (sieben Tore, sechs Vorlagen) gerutscht. Im Kampf um den Aufstieg können die Heidenheimer sich dabei vor allem auf ihre hervorragende Defensive verlassen: Keeper Kevin Müller musste erst 14 mal hinter sich greifen – Topwert der Liga.

Platz 5: Union Berlin

Nach der Tragödie um Trainer Sascha Lewandowski sah die mittelfristige Zukunft der Eisernen vorerst äußerst düster aus. Mit der Verpflichtung von Ex-Schalke-Coach Jens Keller änderte sich das prompt. Das Champions-League-Flair des 46-Jährigen ließ den Himmel über Köpenick wieder aufklaren. Für Felix Kroos & Co. ist nun Vollgas-Fußball angesagt. Arbeiten die Berliner noch ein wenig an ihrer Balance zwischen Offensive und Defensive ist eine Überraschung im Aufstiegsrennen nicht unwahrscheinlich.

Platz 6/7: Würzburg/Dresden:

Der seichte Dunst einer Sensation ist in Unterfranken und auch in Sachsen noch nicht komplett verflogen. Ein Märchen, wie es Darmstadt zuletzt schrieb, ist dennoch unwahrscheinlich. Nach furiosem Start ist vor allem bei den Würzburgern um Trainer Bernd Hollerbach Ernüchterung eingekehrt. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen sorgte für ein Abrutschen in der Tabelle. Bei den Dresdnern ist die Situation nicht gerade verheißungsvoller, dennoch hat man mit dem 5:0 Achtungserfolg gegen den VfB Stuttgart gezeigt, dass man mit den Großen mithalten kann.

Können die Außenseiter für eine Überraschung sorgen? Bald wissen wir mehr...

Fabian Benterbusch