Nach Rüpel-Rot: Werder dreimal ohne Drobný

Werder-Keeper Drobný wird für drei Spiele gesperrt

Jaroslav Drobný vom SV Werder Bremen ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für drei Spiele gesperrt worden, wie der Nordklub am Mittwoch bestätigte.

Der 37-jährige Tscheche hatte in der Bundesligapartie gegen Borussia Dortmund am 17. Spieltag nach einem rüden Foul an Marco Reus die Rote Karte kassiert.

"Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Da wir aber keinen Einspruch einlegen werden, wird der DFB es so verkünden", erklärte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.