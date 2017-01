Paukenschlag: Köln holt Subotić!

Verstärkt den 1. FC Köln: Neven Subotić

Das Rätselraten hat ein Ende: Neven Subotić hat einen neuen Verein gefunden. Der Serbe wechselt von Borussia Dortmund zum Ligakonkurrenten 1. FC Köln.

Wie die "Bild" am Mittwochabend berichtet, hat sich der 28-Jährige mit den Rheinländern auf ein Leihgeschäft bis Saisonende geeinigt. Angeblich befindet sich Subotić, der beim BVB aufs Abstellgleis geraten war, schon in der Domstadt, um am Donnerstag den Medizincheck zu absolvieren. Der Vertrag des Innenverteidigers bei Vizemeister Dortmund ist noch bis 2018 gültig.

Nach dem Abschied von Mergim Mavraj Richtung Hamburg hatte Manager Jörg Schmadtke zuletzt intensiv nach einer Verstärkung für die Abwehrzentrale gesucht und ist nun fündig geworden.

Von offizieller Seite gab es am Abend noch keine Bestätigung des Transfers.