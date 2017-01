65 Millionen? Chelsea bleibt an Vidal dran

Verlässt Arturo Vidal die Bayern bald in Richtung London?

Arturo Vidal ist derzeit zum Zuschauen verdammt. Der Chilene laboriert an einer hartnäckigen Rippenverletzung und wird mindestens "zwei, drei Wochen" pausieren. Zeit, sich Gedanken über einen Abschied aus München zu machen? Ein externer Berater von Chelsea hat das Interesse der Blues bestätigt, wie der chilenische "Mercurio" meldet.

Demzufolge ist der Tabellenführer der englischen Premier League "seit einiger Zeit" an Arturo Vidal interessiert: "Conte möchte ihn verpflichten und die Vereinsführung ist damit einverstanden, ihn nach England zu lotsen", zitiert das chilenische Blatt seine Quelle. In den letzten Wochen habe außerdem der Kontakt zwischen Vidal und Chelsea-Manager Antonio Conte zugenommen. Beide kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Juventus.

Der Mittelfeldmotor des FC Bayern München nehme bereits Englischstunden, um sich auf einen möglichen Abschied vorzubereiten. Allerdings müsste Chelsea für den 29-Jährigen tief in die Tasche greifen. 65 Millionen Euro Ablöse stehen auf dem Preisschild. Der Vertrag des Chilenen bei den Bayern läuft noch bis 2019.

Beim italienischen Rekordmeister Juve arbeitete Vidal bereits zwischen 2011 und 2014 mit heutigen Chelsea-Manager Antonio Conte zusammen. Zusammen fuhren sie vier italienische Meisterschaften ein und wurden einmal Pokalsieger. Eventuell knüpfen beide bald in England an ihre gemeinsamen Erfolge an.