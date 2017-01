Bierhoff: Götze? "Wird seine Chance erhalten"

Oliver Bierhoff (r.) glaub an die Qualitäten von Mario Götze

DFB-Teammanager Oliver Bierhoff hat sich im Interview zu der momentanen Situation von Mario Götze und Joshua Kimmich geäußert. Außerdem kritisierte der 48-Jährige den Abgang von Leroy Sané aus der Bundesliga.

"Wie ich Thomas Tuchel kenne, ist das von ihm keine Grundsatzentscheidung und auch nicht für immer und ewig, Mario auf die Bank zu setzen", kommentierte Bierhoff im Interview mit der "Fussball Bild" die Situation von Mario Götze und ergänzte: "Er wird wieder seine Chance erhalten. Wenn Mario kontinuierlich Leistung bringt und sich auch im Training permanent anbietet, findet er auf den Platz zurück."

Auch Joshua Kimmich, der momentan nur sporadisch zum Zug kommt, sprach der Ex-Nationalspieler Mut zu: "Kein Spieler kann zufrieden sein, wenn er nicht spielt. Kurzfristig ist das auch kein Problem. Selbst ein Thomas Müller saß schon mal auf der Bank. Aber es sollte eben kein Dauerzustand sein."

Sané? Wäre besser in Deutschland geblieben

Den frühen Wechsel von Leroy Sané in die Premier League sieht Bierhoff dagegen kritisch. "Ich hätte es sportlich besser gefunden, wenn er sich in Deutschland weiter entwickelt hätte. Das wäre für ihn selbst und für die Liga sicher gut gewesen", so der 70-fache Nationalspieler. Überhaupt biete der deutsche Fußball im europäischen Vergleich die besten Bedingungen: "Vom Gesamtpaket und der Attraktivität der Spiele her sehe ich die Bundesliga vorn, da machen die Kollegen in der Liga und den Klubs einen hervorragenden Job."

Für die Bundesliga sieht der Serie-A-Torschützenkönig von 1998 zudem mit Leipzig in Zukunft einen neuen Titelkandidaten neben Bayern München. Bei RB arbeite man beharrlich und konsequent am eigenen Konzept: "Ihnen ist zuzutrauen, auch mal eine Schwächephase von Bayern München auszunutzen", so Bierhoff.