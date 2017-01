Zusammenarbeit von Rapid und Nürnberg

Die Fans des SK Rapid und des 1. FC Nürnberg verbindet schon länger eine Freundschaft

Der SK Rapid und der 1. FC Nürnberg verstärken ihre Beziehungen. Nachdem die Fans der beiden Traditionsvereine schon länger freundschaftlich verbunden sind, wurde am Donnerstag nun auch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit offiziell gemacht.

"Die Fanfreundschaft zwischen dem SK Rapid Wien und dem 1. FC Nürnberg ist allseits bekannt und wurde zuletzt auch beim Test gegen den SC Wiener Neustadt am Trainingsplatz des Ernst-Happel-Stadions eindrucksvoll demonstriert. Aber auch abseits des Platzes soll hier in Zukunft ein regelmäßiger Dialog stattfinden und in weiterer Folge die gemeinsamen Synergieeffekte genutzt werden", verkündete Rapid auf der Vereins-Homepage.

Anlässlich der geplanten Zusammenarbeit empfing Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek mit Mario Hamm den Direktor Finanzen des 1. FC Nürnberg für das Kick-off-Meeting. Der Gedanken geht in Richtung eines regelmäßigen Erfahrungsaustausches, wo bereits Folgemeetings in Wien und Nürnberg geplant sind. In Zukunft soll es daher eine verstärkte Kooperation zwischen dem SK Rapid und dem 1. FC Nürnberg geben.

