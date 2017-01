"Tri ... was?": Häme für Real nach Pokal-Aus

Cristiano Ronaldo (r.) und Real Madrid sind aus dem Pokal geflogen

Spott und Häme für Real Madrid: Der Traum vom Triple endet im Viertelfinale des spanischen Pokals. Nur Trainer Zinédine Zidane sieht darin kein großes Problem.

Es war keine gute Woche für Cristiano Ronaldo. Erst die kuriose Sache mit seiner schmerzenden rechten Hand, die ihn zum Abstellen seines Lamborghini und einem Besuch im Krankenhaus veranlasste. Dann das blamable Ausscheiden mit Real Madrid im spanischen Pokal gegen Celta Vigo und die damit verbundene Häme - die auch Trainer Zinédine Zidane abbekam.

"Die Aura von Zidane ist besudelt, und Cristiano hat einen weiteren Beweis für seinen Niedergang geliefert", lästerte die Tageszeitung "Sport" - beheimatet in Barcelona. Erstmals unter Zidane schied Real in einer K.o.-Runde aus, dem 1:2 im Hinspiel folgte ein 2:2 (0:1) bei den Galiziern, trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Ronaldo durch einen wunderbaren Freistoß (62.).

Nach der Rekordserie von 40 Siegen steckt Real plötzlich in einer Krise: Drei der vergangenen vier Spiele haben die Königlichen nicht gewonnen, der erste von drei angestrebten Titeln ist weg für den Titelverteidiger der Champions League. Was "L'Esportiu", auch aus Barcelona, zu der Schlagzeile veranlasste: "Tri ... was?" "Mundo Deportivo" konstatierte: "Kein Pokal, keine Triplete."

Zidane: "Nicht besorgt, sondern verärgert"

Es machte die Sache nicht besser, dass Zidane den "Schiffbruch", wie das Hausblatt "Marca" das Ausscheiden nannte, gelassen kommentierte. "Ich bin nicht besorgt, ich bin nicht verärgert", sagte er. Die katalanische Zeitung Ara erkannte erwartungsgemäß, dass die "Blume von Zidane in Vigo verdorrt", selbst "Marca" zeigte sich alarmiert und präsentierte Zidane einen Fünf-Punkte-Plan zur Besserung.

"Mein Eindruck ist, dass wir sehr gut gespielt und den Gegner bis zum Ende unter Druck gesetzt haben", behauptete Zidane. Das 2:2 von Lucas Vázquez (90.) fiel nach den Gegentreffern durch ein Eigentor von Danilo (44.) und den Dänen Daniel Wass (85.) zu spät. Real spielte jedoch ohne sieben zum Teil verletzte Stars wie Gareth Bale, Luka Modrić oder James Rodríguez.

Umso mehr muss sich Real auf Ronaldo verlassen, doch der hat seine Probleme. Der Portugiese stecke in einer seiner "schlimmsten Krisen", urteilte die "AS", selbst die Kollegen von "Marca" schimpften, er sei "weit entfernt" von der Qualität, deretwegen er "vor drei Wochen zum Besten der Welt ausgerufen wurde". Und Ronaldo? Haute vor Wut fast mit seiner kaputten Hand auf den Rasen.

Konzentration auf die Champions League

Ronaldo, wird berichtet, habe am vergangenen Wochenende den Abstecher mit seiner Freundin Georgina in den Wintersportort Puerto Navacerrada vorzeitig abbrechen müssen. Wegen plötzlicher Schmerzen im rechten Handgelenk stellte er seinen Sportwagen auf einer Verkehrsinsel ab und ließ sich ins Krankenhaus bringen. Auslöser der Schmerzen? Unbekannt.

Concentration on sunday! — Toni Kroos (@ToniKroos) 25. Januar 2017

Wie es weitergeht? Toni Kroos twitterte nach dem Ausscheiden nur drei Wörter: "Konzentration auf Sonntag." Dann geht's gegen San Sebastián. Torschütze Vázquez versprach: "Wir werden unser Leben lassen, um Liga und Champions League zu gewinnen."