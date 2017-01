Bundesliga-Klubs mit Rekordumsatz

Die Bundesliga kann eine neue Bestmarke feiern

Der Gesamtumsatz der 18 Klubs der 1. Bundesliga ist in der vergangenen Saison zum zwölften Mal hintereinander gestiegen. Das geht aus dem DFL-Report 2017 hervor, den die Liga am Donnerstag in Frankfurt vorgestellt hat.

Demnach knackten die Vereine mit einem Jahresumsatz von insgesamt 3,24 Milliarden Euro erstmals die Drei-Milliarden-Marke. Im Vergleich zum Ergebnis der Saison davor von 2,62 Milliarden Euro steigerten die Clubs ihren Umsatz 2015/16 um 23,7 Prozent.

16 der 18 Klubs hätten laut DFL-Angaben einen Gewinn erwirtschaftet. Der ausgewiesene Gesamtgewinn der Vereine nach Steuern sei mit 206,2 Millionen Euro ebenfalls ein neuer Rekordwert.