Beim WAC gehen die Torhüter aus

Kofler (links) und Dobnik (Mitte) sind verletzt. Bleibt nur noch Sallinger (rechts)

Der Wolfsberger AC musste am Mittwoch im Testspiel gegen Universitatea Craiova auf Malta eine satte Hiobsbotschaft verdauen. Bei den Kärntnern wurde Keeper Christian Dobnik kurz vor der Pause mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt. Eine bittere Nachricht für WAC-Trainer Heimo Pfeifenberger denn jetzt fehlt ihm schon der zweite Torhüter verletzungsbedingt.

Es war die 43. Minute: Im Test gegen Uni Craiova humpelte plötzlich Torhüter Dobnik vom Platz. Starke Schmerzen im Knie machten ein Weiterspielen unmöglich. Er wurde durch den ehemaligen Kaiserslautern-Legionär Raphael Sallinger ersetzt, der in den folgenden 45 Minuten zwei weitere Gegentreffer hinnehmen musste. Der WAC verlor klar mit 0:4 und war dabei sichtlich chancenlos. Oder schmerzte einfach der Verlust des Torhüters?

Und aus. Die Wölfe verlieren mit 0:4. Ergebnis wuascht. Dobnik befindet sich derzeit im Krankenhaus. Infos gibt es, sobald wir was wissen. — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) 25. Januar 2017

In jedem Fall ist man in Wolfsberg in Aufruhr. Die Pleite ist nebensächlich, vielmehr sorgt man sich um das Wohl der Torhüter. Aus gutem Grunde, denn nach Alexander Kofler ist nun auch Christian Dobnik verletzt. Letzterer absolviert am Donnerstag ein MRT-Untersuchung, wobei ein Kreuzbandriss vermutet wird. Am Freitag reist Dobnik dann zurück nach Kärnten.

Alexander Kofler hatte sich bereits vor dem Testspiel gegen den Phoenix Soccer Club am Ringfinger verletzt. Es ist noch offen, wie lange er ausfällt. Pfeifenberger rechnet zwar mit einer baldigen Genesung, trotzdem muss nun der dritte Torhüter beim WAC einspringen. Talent Raphael Sallinger kam im Sommer von Kaiserslautern in das Lavanttal. Jetzt darf sich der ehemalige ÖFB-U20-Teamtorhüter beweisen.

