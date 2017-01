Fix! Köln leiht Subotić vom BVB aus

Neven Subotić spielt bis zum Sommer beim 1. FC Köln

Jetzt ist es amtlich! Neven Subotić hat den Medizincheck beim 1. FC Köln bestanden und ist ab sofort neuer Innenverteidiger in der Domstadt. Der Effzeh leiht den Dortmunder bis zum Saisonende aus. Bereits am Nachmittag wird der Serbe mit den Geißböcken trainieren.

"Wir freuen uns alle auf Neven und seine Zeit bei uns. Seine Jahre in Dortmund waren von herausragenden Erfolgen geprägt, er war an den Titelgewinnen maßgeblich beteiligt. Inzwischen liegt eine nicht ganz so einfache Zeit hinter ihm. Diese Situation hat es uns überhaupt erst erlaubt, uns mit ihm zu beschäftigen. Wir sind überzeugt davon, dass Neven Subotić für unsere Mannschaft im kommenden halben Jahr ein wichtiger Spieler sein kann", wird Köln-Trainer Peter Stöger auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Subotić selbst freute sich auf seine neue Aufgabe: "Ich trage heute ein Lächeln im Gesicht und habe große Lust auf eine neue Aufgabe in einem neuen Klub. Ich bin voller Dankbarkeit für fantastische Jahre beim BVB. Als ehrgeiziger Profi gilt mein Fokus ab heute zu 100 Prozent dem 1. FC Köln. Ich will wieder in der Bundesliga Fußball spielen – das treibt mich an."

Der Innenverteidiger absolvierte seit 2008 insgesamt 220 Bundesligaspiele für den Borussia Dortmund und erzielte dabei 20 Tore. Mit dem BVB gewann er zwei Mal die Deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal.