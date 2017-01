Meinungen: Abstieg? Der HSV ist fällig!

Pierre-Michel Lasogga und der HSV stehen vor einer kniffligen Rückrunde

"Drei aus X" lautet die alljährliche Rechnung im Abstiegskampf der Bundesliga. Wer muss den Gang in die 2. Liga antreten, wer zieht den Kopf noch einmal aus der Schlinge? Die weltfussball-Redaktion wagt eine Prognose:

Wer steigt ab?

Chris Rohdenburg: Irgendwann ist es genug, in dieser Saison trifft es den Hamburger SV. Da hilft auch das Austauschen des Vorstands nicht, da kann auch ein neuer Sportdirektor nichts machen. Die Hanseaten offenbaren bereits ihre Nervosität: Fünf Platzverweise innerhalb von elf Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Der Wechsel von Bruno Labbadia auf Markus Gisdol ist nahezu verpufft. Für die Ambitionen, die man in Hamburg hegt, und für die vielen Millionen, die der Klub ausgegeben hat, kommt viel zu wenig am Ende dabei heraus. In einem heißen Kampf um die Plätze in der Bundesliga landet der HSV daher auf dem Relegationsrang. Und in diesem Jahr hat der Dino dann nicht das nötige Glück, sich noch zu retten.

Mats-Yannick Roth: Beide Aufsteiger aus dem Jahr 2015 sind in diesem Jahr fällig! Sowohl der FC Ingolstadt als auch der SV Darmstadt 98 werden in der Abschlusstabelle unter dem Strich stehen. Warum? Weil die Qualität über eine ganze Saison hinweg gesehen einfach nicht ausreichen wird.

Beide Teams haben mit Maik Walpurgis und Torsten Frings bereits neue Trainer installiert. Diese konnten auch kurzfristig eine neue Euphoriewelle erzeugen und Anfangs passable Resultate hervorbringen. Nachdem sich dieser Aufschwung aber relativiert hat, werden die beiden Teams im Rennen um Platz 15 keine entscheidende Rolle mehr spielen. Den Relegationsrang wird indes der SV Werder Bremen belegen.

Marc Affeldt: Keine Hoffnung gibt es für den SV Darmstadt, der sich nach dem überraschenden Liga-Verbleib im letzten Jahr sang- und klanglos ins Unterhaus verabschiedet, darüber kommt es zwischen Ingolstadt, dem HSV und Augsburg zum Dreikampf um den Klassenerhalt. Das kürzeste Streichholz zieht dabei der FCA, dem es schlichtweg an offensiver Durchschlagskraft fehlt. Der HSV steht sich zudem mal wieder selbst im Weg, zittert sich aber einmal mehr erfolgreich durch die Relegation und Ingolstadt?

Seitdem Maik Walpurgis das Ruder übernommen hat, haben sich die Schanzer wieder darauf besonnen, einfach ein ekliger Gegner zu sein. Neben Häme, Spott und verbalen Seitehieben fahren die vermeintlichen Antifußballer damit aber auch immer wieder Punkte ein. Das reicht am Ende für einen Rang über dem Strich.

Falk Velten: Seit jeher wird Tradition beim Bundesliga-Dino aus Hamburg groß geschrieben. Nach dem "Ausrutscher" mit Platz zehn in der Vorsaison bleiben sich die Rothosen diesmal treu. Dementsprechend muss der HSV am Saisonende zum dritten Mal innerhalb der letzten vier Jahren in die Relegation. Wie es die Tradition so will, wird die Bundesliga-Uhr aber auch über den Sommer hinaus im Volksparkstadion weiter ticken.

"Hexer" Walpurgis und "Lutscher" Frings bleibt dagegen ein Wunder verwehrt. Ingolstadt und Darmstadt müssen den bitteren Gang in Liga zwei antreten.

Christian Schenzel: Darmstadt und Ingolstadt gehen direkt runter, der HSV, Bremen und Augsburg streiten sich bis zum Ende sich um den Relegationsrang. Der FCA hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er in der Rückrunde eine Schippe drauflegen kann. Warum nicht auch in dieser Saison?! Die Hamburger haben sich endlich neu aufgestellt und nur zwei der letzten sieben Spiele verloren. Da ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung zu sehen.

Werder wird es dagegen schwer haben. Wer sich in 16 von 17 Spielen mindestens ein Gegentor fängt, hat vor allem, aber auch nicht nur in der Defensive ein Problem. Gefühlt sämtliche Hoffnungen in einen jungen Spieler wie Serge Gnabry zu legen, geht zudem selten gut. Dann gibt es noch die große Baustelle auf der Torhüterposition und viele Spieler, die ihrer Form seit Monaten hinterherlaufen (Junuzović, Kruse, Pizarro). Am Ende wird Werder in der Relegation landen.