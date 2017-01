Karlsruhe holt Zawada aus Wolfsburg

Oskar Zawada verstärkt den Karlsruher SC

Neue Offensivpower für den Abstiegskampf: Der Karlsruher SC hat den polnischen Stürmer Oskar Zawada vom VfL Wolfsburg verpflichtet.

Der U20-Nationalspieler, der bei den Wölfen zunächst in der Jugend und später in der Regionalligamannschaft zum Einsatz kam, erhält beim KSC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Sportdirektor Oliver Kreuzer erhofft sich viel von dem Transfer: "Mit ihm bekommen wir einen Spielertypen, den wir bisher so nicht in unserer Mannschaft hatten. Er erfüllt genau das Anforderungsprofil für einen Stürmer, nach dem wir gesucht hatten".

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Der Wechsel zum KSC ist für mich der richtige Schritt in meiner Entwicklung. Ich will mit dazu beitragen, dass wir erfolgreich agieren", so der Youngster.

Zawada hatte die vergangene Saison auf Leihbasis in den Niederlanden beim FC Twente Enschede verbracht.