Meinungen: Europa? Warum nicht Frankfurt?!

Niko Kovač und seine Frankfurter sind eine der großen Überraschungen der aktuellen Saison

Das Rennen um die begehrten Europapokalplätze geht spätestens am Ende der Rückrunde in die ganz heiße Phase. Wer schafft den Sprung nach Europa, wer geht am Ende leer aus? Die Die weltfussball-Redaktion wagt eine Prognose:

Wer fährt nach Europa?

Mats-Yannick Roth: Neben dem alten und neuen Meister FC Bayern München und RB Leipzig wird Borussia Dortmund als Tabellendritter und direkter Champions-League-Qualifikant die Saison noch zu einem positiven Ende bringen. Dahinter wird es spannend bis zum letzten Spieltag. Nach einer tollen Aufholjagd schafft es Bayer 04 Leverkusen noch auf den vierten Tabellenplatz. Vor allem in den direkten Duellen mit Hertha, Frankfurt und Köln wird die Werkself die wichtigen Punkte sammeln.

Mit dem FC Schalke 04 wird auch eine zweite Mannschaft noch eine erfolgreiche Aufholjagd hinlegen. Die Königsblauen werden die Saison nach katastrophalen Anfangswochen immerhin noch auf dem sechsten Tabellenplatz beenden. Überragender Fünfter wird die TSG 1899 Hoffenheim. Die Ungeschlagen-Serie wird natürlich nicht die ganze Saison halten, trotzdem werden die Nagelsmänner in schöner Regelmäßigkeit punkten, sodass sie 2017/2018 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte international spielen werden.

Chris Rohdenburg: Langfristige und ruhige Arbeit zahlt sich aus: Der FC Schalke 04 kommt noch in das internationale Geschäft. Acht Punkte Abstand bis zu den Europa-Cup-Rängen sind für das Team von Markus Weinzierl absolut machbar. Die Königsblauen werden weiter davon profitieren, dass das Umfeld anscheinend begriffen hat, was Manager Christian Heidel mit dem Verein vorhat, und dementsprechend gemäßigt auf Rückschläge reagiert.

Die Zeiten, in denen Clemens Tönnies und Co. sofort lospolterten, wenn es einmal nicht lief, sind vorbei. Das gibt Schalke den nötigen Rückenwind und das Selbstvertrauen, den Sprung zu schaffen. Mit etwas Glück ist sogar noch der Weg in die Königsklasse machbar, wenn sich die Lage an der Verletzungsfront im Frühjahr entspannt.

Marc Affeldt: Der Meister aus München, RB Leipzig und Borussia Dortmund schaffen den direkten Sprung in die Königsklasse, dahinter erwehrt sich Hoffenheim erfolgreich den Angriffen der Konkurrenz und muss in die Quali – auf den ersten vier Plätzen verändert sich also wenig, anders sieht dies auf den weiteren Europa-Pokal-Plätzen aus.

Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln werden sich langsam aber sicher vom Abenteuer Europa verabschieden, Leverkusen und Schalke machen hingegen nach und nach Boden gut und fighten am Ende mit Pál Dárdais Hertha um Platz fünf und sechs.

Christian Schenzel: Bayern und Leipzig sind auf den ersten beiden Plätzen gesetzt, weil weder Hoffenheim noch Dortmund in der Lage sein werden, die acht bzw. neun Punkte Rückstand aufzuholen. Für die Plätze drei und vier reicht es für den BVB und die TSG am Ende trotzdem.

Dahinter wird es mindestens eine Überraschung geben. Frankfurt hat in der Hinrunde aus den Spielen gegen Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Hertha, Schalke und Leverkusen zwölf Punkte geholt und ist ungeschlagen geblieben. Dazu betont fast jeder Gegner, wie unangenehm und kompliziert Spiele gegen die Hessen sind. Irgendwas macht Niko Kovač mit diesem eher durchschnittlich besetzten Kader also richtig. Warum sollte sich das in der Rückrunde ändern?!

Falk Velten: "Viva Colonia" - Köln feiert im Mai mit dem Einzug in die Europa League seinen zweiten Karneval. Auch einer erneuten Rückholaktion von Vereinsikone Lukas Podolski steht dann nichts mehr im Weg. Dass neben den Bayern und dem BVB auch Aufsteiger Leipzig in die Champions League einzieht, verkommt da fast zur Nebensache.

Auf Schalke knallen ebenfalls die Korken. Nach einer fulminanten Aufholjagd qualifizieren sich die Knappen doch noch für das internationale Geschäft. In Leverkusen steht höchstens Rudi Völler nach der verpassten Europa-League-Qualifikation vor dem Durchknallen.