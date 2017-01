Meinung: Leipzig gewinnt den Superplástico!

Im Hinspiel bewiesen die TSG-Fans Humor

Zur Hälfte der Saison haben sich zwei Überraschungsteams in der obersten Tabellenregion etabliert: Aufsteiger RB Leipzig und die noch ungeschlagene TSG Hoffenheim. Die Roten Bullen haben die berechtigte Ambition, den Nagelsmann-Jüngern die erste Niederlage beizufügen.

Vielen Traditionalisten sind die beiden Mannschaften ein großer Dorn im Auge. Oftmals werden RB Leipzig und die TSG Hoffenheim für ihr Geschäftsmodell Profifußball, welches vor allem bei den Sachsen von einem mächtigen Sponsor abhängt, kritisiert.

Sollte der Brausehersteller aus Österreich einmal abspringen, würden im ehemaligen Zentralstadion wohl schnell die Lichter ausgehen. Der Blick in die Gegenwart zeigt jedoch: Beide Teams spielen attraktiven und erfolgreichen Fußball.

Leipzig und die TSG bieten den Großen die Stirn

Als Aufsteiger ist Leipzig mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren seit Saisonbeginn auf den vordersten Rängen der Tabelle zu finden. Das Team besiegte eindrucksvoll feste Bundesligagrößen wie Dortmund, Leverkusen und Schalke. Beim 3:0 gegen Frankfurt zeigten die Roten Bullen unlängst, dass sie auch im neuen Jahr recht souverän Spiele gewinnen können. Der Vorsprung auf einen Platz, der nicht zur Teilnahme am europäischen Geschäft reichen würde, beträgt derzeit stolze 13 Punkte.

Eines hat die TSG Hoffenheim den Sachsen dennoch voraus: Sie hat noch kein einziges Bundesligaspiel verloren. Das können nicht einmal die übermächtigen Bayern von sich behaupten.

Aber wer gewinnt denn nun das mit Spannung erwartete Verfolgerduell? Vorteile hat definitiv RB Leipzig. Als Gastgeber sind die Brausebullen noch ungeschlagen und gewannen die letzten sechs Heimspiele allesamt.

Falls der "Superplástico" zu einem Duell der beiden Top-Torjäger wird, haben die Sachsen mit Timo Werner ein echtes Kontermonster in den eigenen Reihen. Schon vier Treffer erzielte der U21-Nationalspieler nach Tempogegenstößen. Auf der anderen Seite ist Sandro Wagner als klassischer Strafraumstürmer etwas berechenbarer und kann von der meist sicher agierenden RBL-Abwehr besser bewacht werden.

Adieu, TSG?!

Viele Fußballexperten gehen davon aus, dass sich in der zweiten Saisonhälfte mindestens ein Überraschungsteam aus der Spitzengruppe verabschieden muss. Bei der TSG ist mit nur zwei Siegen aus den letzten acht Spielen ein winziger Negativtrend festzustellen. Auch wenn Julian Nagelsmann gewiss ein Taktikfuchs ist, wird Hoffenheim an diesem Wochenende erstmals als Verlierer vom Platz gehen.

Die Brausebullen werden zudem enthüllen, dass Spieler wie Sebastian Rudy derzeit etwas über ihren Verhältnissen spielen. Vor dem ersten Aufeinandertreffen der beiden "Plastik-Klubs" bewiesen die TSG-Fans Humor und hielten unter anderem ein Plakat mit der Aufschrift "Deutschlands meistgehasster Verein – TSG 18,99€ Hoppenheim" in die Höhe. Diesen Titel haben die Sinsheimer bereits an den kommenden Gegner verloren. Die jungfräuliche Niederlagenstatistik wird an diesem Wochenende dazukommen.

Prognose: 2:1 für Leipzig

Nicht wenige Fans dürften der TSG, die in der ersten Saisonhälfte zweifelsohne tolle Teamleistungen aufs Feld gezaubert hat, als Wahl des "kleineren Übels" die Daumen drücken. Pfeilschnelle Außenspieler und der aktuelle Trend werden jedoch zeigen, dass Leipzig die Nase vorn hat und sich mit 2:1 durchsetzen wird.

Das Land kann sich schon einmal auf Leipziger Champions-League-Auftritte gefasst machen. Irgendwo auf den Sofas dieser Republik werden Anhänger von Uerdingen, Essen und Saarbrücken bei dem Anblick sicherlich eine kleine Träne verdrücken. Nichtsdestotrotz: Viel Spaß beim "Superplástico"!

Lionard Tampier