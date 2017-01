Top-Klubs im FA-Cup vor Pflichtsiegen

Christian Fuchs möchte mit Leicester in die Spur finden

Englands Topklubs stehen am Wochenende im Sechzehntelfinale des FA-Cups fast durchwegs vor Pflichtsiegen. So befindet sich etwa Liverpool im Heimspiel gegen den Zweitligisten Wolverhampton klar in der Favoritenrolle, auch wenn "Wolves"-Neuzugang Andreas Weimann in seiner Zeit bei Aston Villa an der Anfield Road zwei Siege und zwei Remis holte und dabei zwei Tore erzielte.

Premier-League-Spitzenreiter Chelsea ist daheim gegen Zweitdivisionär Brentford, wo der Österreicher Konstantin Kerschbaumer unter Vertrag steht, so wie Manchester City bei Premier-League-Nachzügler Crystal Palace auf Sieg eingestellt. Tottenham (Kevin Wimmer) tritt an der White Hart Lane gegen Viertligist Wycombe an, Manchester United empfängt Wigan aus der zweithöchsten Liga (So, 17:00 Uhr im weltfussball-Liveticker). Eine knifflige Aufgabe wartet auf Arsenal - die Gunners bekommen es auswärts mit Liga-Cup-Finalist Southampton zu tun (Sa, 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker).

Für Sebastian Prödl und Watford geht es zum Drittligisten Millwall, sein ÖFB-Teamkollege Michael Madl kämpft mit Fulham vor eigenem Publikum gegen Hull City um den Aufstieg. Zweitligist Bristol mit Ex-ÖFB-Nachwuchs-Teamgoalie Ivan Lucic trifft auswärts auf Burnley. Bereits am (heutigen) Freitag spielte Christian Fuchs' Leicester City auswärts gegen Zweitligist Derby County (ab 20:55 Uhr im weltfussball-Liveticker).

apa