Medien: HSV verhandelt mit Seleção-Star

Soll in Verhandlungen mit dem HSV stehen: Mittelfeldmann Walace

Jede Menge los am Volkspark: Auf der Suche nach Verstärkungen für die anfällige Abwehr soll der HSV nach den Transfers von Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos nun einen dritten Spieler an der Angel haben.

Wie die "MOPO" unter Berufung auf südamerikanische Quellen berichtet, verhandeln die Hamburger derzeit mit dem zweimaligen brasilianischen Nationalspieler Walace von Grêmio Porto Alegre. Der 21-Jährige gilt als großes Defensivtalent, das auf der Sechs und in der Innenverteidigung seine Stärken hat.

Angeblich sollen die Rothosen bereits im Sommer versucht haben, den Goldmedaillengewinner von Rio zu verpflichten - damals ohne Erfolg. Jetzt macht der Tabellen-16. der Bundesliga ernst.

Kein Schnäppchen

Zwar werben auch die Premier-League-Klubs Leicester City und FC Watford ebenso wie die französischen Riesen Olympique Marseille und AS Monaco um Walace, die besten Karten soll derzeit aber der HSV besitzen.

Knackpunkt könnte die Ablöse werden: Laut der Zeitung "Zero Hora" pocht Grêmio auf eine zweistellige Millionensumme für sein Eigengewächs. Fraglich, ob Vorstandsboss Heribert Bruchhagen derartige Ablösen durchwinken würde.

In seiner bisherigen Laufbahn kam Walace 69-mal in der brasilianischen Série A zum Einsatz (zwei Tore). Sein Vertrag in Porto Alegre endet im Sommer 2018.