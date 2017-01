Braunschweig verzichtet auf Transfers

Der Kader von Eintracht Braunschweig bleibt unverändert

Als einziger Zweitligist wird Herbstmeister Eintracht Braunschweig ohne Wintertransfer in die Rückrunde starten.

"Der Kader wird bis Ende des Monats so bleiben, wie er ist", erklärte Marc Arnold, Sportdirektor der Niedersachsen, am Freitag. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres müssen die Norddeutschen am Samstag beim starken Aufsteiger Würzburger Kickers antreten.

Erfolgstrainer Torsten Lieberknecht warnt vor der kommenden Aufgabe: "Wir haben es mit einem Gegner zu tun, bei dem wir wissen, dass wir sofort heiß laufen müssen", so der 43-Jährige, der vor zu hohen Erwartungen warnt: "Träumen tun wir nicht, irgendwann müssen wir dann auch ausgeschlafen sein".

#Lieberknecht: „Alle sind verletzungsfrei, aber leider müssen sechs Leute zuhause bleiben. Jedem davon tut man weh.“ #fwkebs — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) 27. Januar 2017

Die Niedersachsen hatten die Hinserie der 2. Bundesliga etwas unerwartet als Spitzenreiter beendet.