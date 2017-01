Admira trainiert in einer anderen Liga

Srđan Spiridonović meint, dass nun besser trainiert wird

Die Admira überwintert aktuell in der Bundesliga auf Platz sechs in der Tabelle. Die Südstädter haben kurz nach Jahreswechsel den Trainer Oliver Lederer durch Damir Burić ersetzt. Eine Entscheidung die einerseits vereinsintern schon länger diskutiert wurde, andererseits folgte Kritik in den Medien. Um Ruhe ist man bei den Südstädtern bemüht, wobei ein Statement von Srđan Spiridonović dieses Vorhaben torpedieren könnte: "Wir trainieren jetzt in einer anderen Liga."

Die Trennung von Oliver Lederer erwähnte Admira Wacker in der offiziellen Presseaussendung nur mit einem einzigen Satz. Was natürlich Anlass zu Spekulationen gab. "Wir wollen einen neuen Weg gehen", erklärte Sportdirektor Ernst Baumeister auch mit Blick auf die Änderungen im Zuge der Ausgliederung des Profibetriebs in eine GmbH. Man habe mit einigen Kandidaten über die Lederer-Nachfolge gesprochen und sich dann für Burić entschieden.

Zudem soll es bei Oliver Lederer im Hintergrund zu groben Verfehlungen gekommen sein. Ungenierte "Flirts" mit anderen Klubs führten zum Schluss-Satz: "Lederer habe sich nicht zum Verein bekannt".

Sportdirektor Ernst Baumeister versuchte nach dem Trainerwechsel Ruhe ins Spiel zu bringen. Dies gelang, da vor allem Oliver Lederer an keiner Schlammschlacht interessiert war: "Ich akzeptiere das. Ein neuer Investor hat neue Ideen. Als Trainer bist du eine Schachfigur, die von anderen herumgeschoben wird, nur ein Stück Fleisch."

"Wir trainieren jetzt in einer anderen Liga"

Jetzt legen aber so manche Spieler ein Schäuferl nach. So hat sich laut "Krone" Srđan Spiridonović nicht gerade positiv über das Training unter Lederer geäußert. "Wir trainieren jetzt in einer anderen Liga, intensiver, variantenreicher." Damir Burić "bringt uns eindeutig auf einen viel höheren Level."

Nachsatz: "Ohne, dass ich Lederers Arbeit mit dieser Feststellung schlecht machen will." Eines sollte noch erwähnt werden: Das ehemalige Austria-Talent Spiridonović kam über die italienische Serie B zu den Niederösterreichern. In der letzten Saison war der Mittelfeldspieler durchaus eine Fixgröße bei den Südstädtern, im Herbst reichte es lediglich für acht Bundesliga-Einsätze unter Trainer Lederer, eine mögliche Unzufriedenheit liegt nahe.

>> Admira Wacker: Vorbereitung Winter 2017

Im Trainingslager zu Málaga will sich Bundesligist Admira Wacker in Ruhe auf die Frühjahrssaison vorbereiten. Testspiele sind rar, gegen die Vienna spielte man 1:1, gegen den LASK verlor man mit 0:1. Das erste Pflichtspiel steigt am 11. Februar zuhause gegen Tabellenführer Altach.

>> Auch Admira Wacker trainiert in Spanien

