Sokratis: "Wir müssen uns auch wehren"

Sokratis will mit dem BVB in der Rückrunde angreifen

Sokratis Papastathopoulos gehört bei Borussia Dortmund zu den großen Säulen innerhalb der Mannschaft.

Als dritter Kapitän und zweikampfstärkster Akteur seines Teams (66,7 Prozent) will er als Beispiel vorangehen. Dabei möchte er die zuletzt viel kritisierte harte Gangart gegnerischer Spieler er nicht als Ausrede gelten lassen und vielmehr wieder angreifen.

"Nicht nur ich, wir alle müssen dagegen halten", fordert der Grieche im Interview mit der "Bild"-Zeitung und fügt hinzu: "Nicht unfair, aber dafür sehr robust. Ich bin überzeugt, dass wir das in der Rückrunde umsetzen werden. Uns ist bewusst, dass wir uns nicht allein auf unsere technischen Fähigkeiten verlassen dürfen. Wir müssen uns auch wehren."

Der Fokus beim BVB müsse nun "ganz klar" auf der Bundesliga liegen. Zu viele Punkte hatte der Vizemeister in der Hinrunde liegen lassen: "Wir müssen unter die ersten drei Mannschaften kommen und uns jetzt hauptsächlich darauf konzentrieren."

Den Titelgewinn in der Liga schreibt der 28-Jährige aber bereits ab: "Da müssen wir realistisch sein." Allerdings schiele Sokratis noch auf den Gewinn des DFB-Pokals. Denn das einzige Manko für den Innenverteidiger bleibt sein Vitrinenschrank: "Die Jahre, die ich in der Bundesliga verbracht habe, sind sehr schön gewesen. Was mir aber noch fehlt, sind die Titel - das macht ich ein wenig traurig."

Götze-Kritik? "Vollkommen übertrieben"

Enttäuscht sei Sokratis auch über den Umgang der Medien mit Mario Götze, der bei den Schwarz-Gelben noch nicht wirklich in Fahrt kommt. Die Kritik am Weltmeister sei "nicht gerechtfertigt", so Sokratis: "Ich finde die Diskussion um ihn gerade vollkommen übertrieben. Momentan hat der Trainer entschieden, dass er nicht von Beginn an spielt – na und!?"

Außerdem sei er überzeugt, dass Götze noch großen Einfluss auf das BVB-Spiel haben wird: "Er ist wertvoll für uns, und wir werden ihn immer darin unterstützen, dass er für uns bestmögliche Leistungen zeigen kann." Gegen den FSV Mainz 05 (Sonntag, 17:30 Uhr) hat Sokratis mit dem BVB am ersten Spieltag der Rückrunde die Chance, wichtige Punkte zum Erreichen seiner Ziele zu sammeln.